Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना पर पूर्व CM एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए क्या है E-KYC की आखिरी तारीख?

अक्टूबर 2025 में राज्य की मंत्री अदिती तटकरे ने घोषणा की थी कि विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए लाडकी बहिन योजना की e-KYC की नवंबर की डेडलाइन को 15 दिन बढ़ाया जाएगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:57 PM IST
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि राज्य की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. उन्होंने योजना को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया और कहा कि ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है. शिंदे ने ये भी कहा कि इस योजना की लाभार्थी महिलाओं ने महायुती गठबंधन की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

E-KYC की आखिरी तारीख बढ़ाई गई

अक्टूबर 2025 में राज्य की मंत्री अदिती तटकरे ने घोषणा की थी कि विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए लाडकी बहिन योजना की e-KYC की नवंबर की डेडलाइन को 15 दिन बढ़ाया जाएगा. सितंबर में महाराष्ट्र सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (e-KYC) को अनिवार्य किया था, ताकि लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचे. सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की थी.

लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है.

कैसे करें E-KYC 

लाभार्थी महिलाएं अपनी e-KYC प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकती हैं. आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं.

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस-

वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर 'e-KYC' बैनर पर क्लिक करें.

आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, सहमति दें और 'Send OTP' पर क्लिक करें.

आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर 'Submit' करें.

अगर e-KYC पहले से पूरी है, तो 'e-KYC has already been completed' संदेश दिखाई देगा.

अगर नहीं, तो सिस्टम जांच करेगा कि आपका आधार इस योजना के लिए पात्र है या नहीं.

इसके बाद अपने पति या पिता का आधार नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और फिर से “Send OTP” पर क्लिक करें

OTP दर्ज कर “Submit” करें.

