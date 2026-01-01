Ladli Behna Yojana: 32वीं किस्त का इंतजार होगा खत्म, जल्द ही खाते में आएंगे 1500 रुपये...किसे मिलेंगे?

Ladli Behna Yojana 32 kist kab aayegi: मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा साल 2023 में लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का मुख्य उदे्श्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना है. मध्य प्रदेश की बीजेपी की मोहन यादव की सरकार इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देती है. दिसंबर 2025 में इस योजना की 31वीं किस्त जारी की गई थी. अब सभी पात्र लाभार्थियों को लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का इंतजार है. आइए जानते हैं कि यह पैसा कब तक खाते में आ जाएगा और यह किसको मिलेगा.

1 करोड़ 29 लाख से अधिक हैं लाभार्थी

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह पहले 1250 रुपये थी, जिसे सरकार ने अब बढ़ा दिया है. 2023 में शुरू हुई इस योजना से लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या अभी 1 करोड़ 29 लाख से अधिक है. मतलब कि इन सभी को इस 32वीं किस्त का पैसा मिलेगा.

15 जनवरी तक आ सकती है किस्त

नए साल की शुरुआत हो चुकी है और पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का इंतजार है. तो यहां बता दें कि यह इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है. जी हां, मालूम हो कि इस योजना की राशि हर महीने की 1 से 15 तारीख के बीच आ जाती है. इसके हिसाब से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगली यानी 32वीं किस्त 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच कभी भी आ सकती है. वैसे, यह राशि किस तारीख को आएगी, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है.

योजना के लिए पात्रता

> मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो.

> विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी.

> आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों और 60 वर्ष की आयु से कम हो.

> प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1500/- रुपये हर महीने के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्‍वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाएगा.

इन्हें नहीं मिलेगा पैसा

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे, जो इस योजना के लिए अपात्र हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिस महिला की खुद या परिवार की स्वघोषित सालान आय 2.5 लाख से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, उन्हें भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा नहीं मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/home.aspx पर विजिट कर सकते हैं.