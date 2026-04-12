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Ladli Behna Yojana 35th Installment: लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी, खाते में नहीं आया पैसा? तो ऐसे करें चेक

सरकार ने इस किस्त के जरिए कुल लगभग ₹1836 करोड़ की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की है. इससे लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:47 PM IST
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Ladli Behna Yojana 35th Installment: लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी, खाते में नहीं आया पैसा? तो ऐसे करें चेक

Ladli Behna Yojana 35th Installment Released : मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लाड़ली बहना योजना के तहत एक और बड़ी किश्त जारी कर दी है. 12 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित कार्यक्रम से योजना की 35वीं किस्त ट्रांसफर की है. इस बार प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹1500-₹1500 भेजे गए हैं. ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई गई है. इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी रहती है. खास बात ये है कि पहले इस योजना के तहत ₹1250 प्रति माह दिए जाते थे. लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है.

 

₹1836 करोड़ की बड़ी सौगात

सरकार ने इस किस्त के जरिए कुल लगभग ₹1836 करोड़ की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की है. इससे लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है.

बैंक मैसेज नहीं आया तो क्या करें?

अगर आपके मोबाइल पर बैंक का मैसेज नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप नीचे दिए गए तरीकों से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:

  • अपने बैंक पासबुक में एंट्री अपडेट कराएं

  • एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैलेंस चेक करें

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन/समग्र आईडी से स्टेटस देखें

कौन उठा सकता है लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो:

  • मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हों

  • विवाहित हों (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता भी शामिल)

  • उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो

  • परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम हो

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Ladli Behna Yojana 35th installment

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