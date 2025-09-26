Advertisement
Ladli Behna Yojana: 1500 रुपये की मासिक मदद हो सकती है बंद, लाड़ली बहना योजना में सामने आया बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर आई है. सरकार ने इस योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:36 AM IST
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर आई है. सरकार ने इस योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया है. अगर महिलाएं तय समयसीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करतीं, तो उन्हें हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की आर्थिक मदद बंद हो सकती है.

जुलाई 2024 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य था 21 से 65 वर्ष तक की उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है. लेकिन हाल ही में हुई ऑडिट में सरकार को बड़ा घोटाला सामने आया. रिपोर्ट के अनुसार, योजना की शुरुआती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही, जिसकी वजह से लगभग 26.34 लाख अपात्र लोग भी इस योजना में शामिल हो गए. इनमें कुछ पुरुष भी शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाया. इसी गड़बड़ी को रोकने और सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने के लिए अब e-KYC को जरूरी कर दिया गया है.

सरकार का सख्त निर्देश
राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना (GR) जारी कर दी है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी शेयर करते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों को दो महीने के भीतर e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है. मंत्री ने कहा  कि यह कदम न केवल पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि महिलाओं को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगा. सभी पात्र महिलाओं से अपील है कि वे समय रहते e-KYC पूरा करें ताकि 1500 रुपये की मासिक मदद बिना रुकावट मिलती रहे.

कैसे करें e-KYC?
e-KYC की प्रक्रिया सरल और यूजर-फ्रेंडली है. लाभार्थियों को बस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड की जानकारी लिंक और वेरिफाई करनी होगी. इसके बाद उनके खाते की पुष्टि हो जाएगी और मासिक सहायता मिलती रहेगी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Ladli Behna Yojana

