Ladli Behna Yojana: कब तक आएगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त? इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा साल 2023 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उदे्श्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना है. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देती है. इस योजना के तहत अभी तक कुल 31 किस्त जारी हो चुकी हैं. अब सभी पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का इंतजार है. एमपी सरकार इस किस्त को नए साल में देने जा रही है. आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त कब तक आ सकती है और यह किन महिलाओं को नहीं मिलेगी.

कब आएगी 32वीं किस्त?

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई जा रही है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह पहले 1250 रुपये थी. इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी. योजना से लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या अभी 1 करोड़ 29 लाख से अधिक है. अभी तक इस योजना की 31 किस्त दी जा चुकी हैं. अब 32वीं किस्त की बारी है. जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना की किस्त हर महीने की 1 से 15 तारीख के बीच आ जाती है. इसके हिसाब से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगली यानी 32वीं किस्त नए साल में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच आ सकती है. हालांकि, किस तारीख को आएगी, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कुछ नियम है. इसके तहत इसकी अपात्रता के भी नियम है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिस महिला की खुद या परिवार की स्वघोषित सालान आय 2.5 लाख से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, उन्हें भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा. मतलब कि यह सभी इस योजना के लिए अपात्र हैं और इन्हें इसका पैसा नहीं मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/home.aspx पर विजिट कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए पात्रता

> मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो.

> विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी.

> आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो.