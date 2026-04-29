10 रुपये से शुरू हुआ सफर, आज गली-गली में छाया Lahori zeera; 2800 करोड़ के सफलता की पूरी कहानी, जानिए मार्केट में कैसे मचाई धूम?

Lahori Zeera Success Story : 'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों...' दुष्यंत कुमार की ये मशहूर पंक्तियां Lahori Zeera पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. कोल्ड ड्रिंक मार्केट में जहां सालों से बड़े-बड़े दिग्गज ब्रांड्स का दबदबा रहा. वहीं, एक छोटे से देसी खिलाड़ी ने एंट्री ली और कुछ ही वर्षों में अपनी अलग पहचान बना ली. भारतीय ब्रैंड ने अपने अनोखे स्वाद, देसी तड़के और किफायती कीमत के दम पर बाजार में तहलका मचा दिया. Lahori Zeera देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले पेय ब्रांड्स में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है. सिर्फ 8 साल पुरानी इस कंपनी ने ये मुकाम हासिल किया है.

कब रखी गयी थी Lahori Zeera की नींव?

पंजाब के रहने वाले तीन चचेरे भाइयों (सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भुटना) ने मिलकर एक नया सपना देखा. उन्होंने चंडीगढ़ स्थित अपने घर की रसोई से इस देसी ड्रिंक ब्रांड की शुरुआत की. छोटे स्तर से शुरू हुआ ये सफर आज पूरे देश में फैल चुका है. गली-मोहल्लों की दुकानों से लेकर बड़े बाजारों तक, Lahori Zeera ने साबित कर दिया कि अगर आइडिया दमदार हो, तो छोटी शुरुआत भी बड़ा इतिहास रच सकती है.

किचन से नेशनल ब्रैंड तक की कहानी

लाहौरी जीरा की यात्रा 2016 में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं, बल्कि एक साधारण पंजाबी रसोई से शुरू हुई थी. तीन कजिन सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूटना अपने बचपन की गर्मियों को याद कर रहे थे. जीरा, काला नमक और नींबू का खट्टा मिश्रण उनके मन में नास्टैल्जिया ले आया और वहीं से एक बिजनेस आइडिया जन्मा जो आगे चलकर लोहरी जीरा बना. तीनों को जल्द ही समझ आ गया कि ये स्वाद भारत की पारंपरिक पसंद के बीच पुल बन सकता है. लगभग ₹1 करोड़ के शुरुआती निवेश के साथ 2017 में Archian फूड्स की स्थापना हुई.

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पहले छोटे स्तर पर पंजाब में एक छोटा बॉटलिंग यूनिट लगाया और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया. उनका शुरुआती लक्ष्य ग्लोबल बेवरेज टाइकून से मुकाबला करना नहीं था, बल्कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जिसे हर भारतीय अफोर्ड कर सके और उससे जुड़ाव महसूस कर सके. शुरुआत से ही लाहौरी जीरा ने भारत के दिल (टियर 2 और टियर 3 शहर, छोटे कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र ) पर ध्यान केंद्रित किया.

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क्या है लाहौरी जीरा की सबसे बड़ी ताकत?

लाहौरी जीराकी सबसे बड़ी ताकत उसका स्वाद है. ग्लोबल बेवरेज कंपनियां मॉडर्न ट्रेड और ऑनलाइन चैनल्स पर ध्यान दे रही थीं. वहीं, लाहौरी जीरा ने अपना साम्राज्य जनरल ट्रेड के जरिए खड़ा किया.

विज्ञापन नहीं, एक्सेक्यूशन से ग्रोथ मिली

ग्लोबल बेवरेज में मार्केटिंग बजट अक्सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी अधिक होते हैं. वहीं, लाहौरी जीरा ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. पहले 5 वर्षों तक कंपनी ने लगभग कुछ भी एडवरटाइजिंग या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर खर्च नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन एफिशिएंसी और रिटेलर रिलेशनशिप्स में निवेश किया. प्रोडक्ट ने खुद अपनी पहचान बनाई कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन को ही मार्केटिंग टूल बना दिया. इसके अलावा, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 100% एडवांस पेमेंट मॉडल और स्ट्रिक्ट नो-रिटर्न पालिसी लागू की. ये इंडस्ट्री नॉर्म्स के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि अधिकतर बेवरेज कंपनियां क्रेडिट और रिटर्न पर काम करती हैं. लेकिन भारी डिमांड के कारण लाहौरी जीरा ये डिसिप्लिन लागू कर सका.

माइलस्टोन और कैसे हुआ विस्तार?

₹1 करोड़ से शुरू हुआ यह वेंचर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते बेवरेज ब्रांड्स में शामिल हो गया. FY21 तक लाहोरी जीरा ने लगभग ₹80 करोड़ रेवेन्यू कमाया. इससे पंजाब और नॉर्थ इंडिया में मजबूत पकड़ बनी. कोविड के बाद डिमांड तेजी से बढ़ी और FY23 तक रेवेन्यू ₹215 करोड़ पहुंच गया यानी 466% ग्रोथ हुई. FY24 में कंपनी ने ₹316 करोड़ रेवेन्यू पार किया और प्रॉफिट मार्जिन्स तीन गुना हो गई.

96,000 बोतल से शुरुआत करने वाली कंपनी अब गर्मियों में 5 मिलियन बोतल रोजाना प्रोडक्शन कर रही है. ब्रांड का वैल्यूएशन भी तेजी से बढ़ा है. 2022 के सीरीज A राउंड में ₹700–750 करोड़ से बढ़कर 2025 के सीरीज B के बाद ₹2,800 करोड़ से अधिक हो गया है. उत्तर भारत में मजबूत पकड़ बनाने के बाद लाहौरी जीरा अब राष्ट्रीय विस्तार की ओर बढ़ रहा है. कंपनी नए प्लांट, सप्लाई व्यवस्था और मध्य, पश्चिमी और दक्षिण भारत में मजबूत वितरण नेटवर्क पर निवेश कर रही है.