World's Richest Man: खत्म हुई एलन मस्क की बादशाहत, छीना नंबर-1 का ताज, लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति
Advertisement
trendingNow12917000
Hindi Newsबिजनेस

World's Richest Man: खत्म हुई एलन मस्क की बादशाहत, छीना नंबर-1 का ताज, लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति

दिग्गज IT कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. उन्होंने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है. ओरेकल के तिमाही नतीजों के बाद एलिसन की संपत्ति 101 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World's Richest Man: खत्म हुई एलन मस्क की बादशाहत, छीना नंबर-1 का ताज, लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति

World's Richest Man: दिग्गज IT कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. उन्होंने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है. ओरेकल के तिमाही नतीजों के बाद एलिसन की संपत्ति 101 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है. ये नतीजे उम्मीदों से बेहतर थे और कंपनी ने कहा कि आगे और ग्रोथ होगी.

कुल संपत्ति 393 बिलियन डॉलर

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इस बढ़ोतरी से लैरी एलिसन की कुल संपत्ति 393 बिलियन डॉलर हो गई है, जो मस्क (385 बिलियन डॉलर) से ज्यादा है. ये इंडेक्स में अब तक की एक दिन की सबसे बड़ी ग्रोथ है.

कौन हैं लैरी एलिसन?

81 वर्षीय एलिसन ओरेकल के को-फाउंडर हैं और अब कंपनी के चेयरमैन और CTO हैं. बता दें उनकी अधिकांश संपत्ति डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ओरेकल के शेयर इस साल 45% बढ़ चुके हैं

ओरेकल के शेयर इस साल अब तक 45% बढ़ चुके हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने बुकिंग में भारी बढ़ोतरी दर्ज की और अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए एक बेहतर भविष्य का अनुमान जताया है. 

इसके विपरीत, टेस्ला के शेयर इस साल 13% गिर गए हैं.  

मस्क 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे. लेकिन बाद में टॉप पर अमेजन डॉट कॉम के जेफ बेजोस और LVMH के बर्नार्ड अर्नाल्ट भी पहुंचे थे. लेकिन उनको पछाड़कर पिछले साल ये खिताब फिर से मस्क ने हासिल किया था और 300 दिनों से कुछ अधिक समय तक इसे पोजीशन को अपने पास रखा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

world's richest man

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;