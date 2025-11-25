Larry Page Success Story: दुन‍ियाभर के अरबपत‍ियों की ल‍िस्‍ट में प‍िछले 24 घंटे के दौरान ही बड़ा फेरबदल हुआ है. फेरबदल इतना कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए. जी हां, कल सुबह तक जो जेफ बेजोस दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्‍स थे. शाम तक लैरी पेज ने उन्हें 14 अरब डॉलर पीछे छोड़ दिया. खबर ल‍िखे जाने तक दोनों की संपत्‍त‍ि के बीच का अंतर बढ़कर करीब 24 अरब डॉलर हो गया है. लैरी की संपत्‍त‍ि तेजी से बढ़ने की पीछे का कारण है गूगल के नए AI मॉडल जेमिनी 3 (Gemini 3) की लॉन्‍च‍िंग. जेम‍िनी 3 की लॉन्‍च‍िंग होते ही अल्फाबेट के शेयर 3% चढ गए और लैरी पेज की नेटवर्थ में 7.5 अरब डॉलर का इजाफा हो गया.

272 अरब डॉलर पर पहुंची संपत्‍त‍ि

यह महज आंकड़ों की बात नहीं, लैरी पेज की असल कहानी, उनके आगे बढ़ने का क‍िस्‍सा इससे ज्‍यादा मजेदार और हैरान करने वाली है. चलिये आपको बताते हैं लैरी पेज की वो कहानी, जो इससे पहले शायद ही आपने क‍िसी से सुनी हो. 25 नवंबर को जारी अपडेट के अनुसार लैरी पेज की संपत्‍त‍ि बढ़कर 272 अरब डॉलर हो गई है. दुन‍ियाभर के टेक द‍िग्‍गजों की संपत्‍त‍ि में हो रहे इजाफे से यह साफ है क‍ि एआई (AI) के जर‍िये अमीरों का खेल बदलने वाला है.

2019 में छोड़ दी थी सीईओ की कुर्सी

यह सुनकर शायद आपको हैरानी होगी क‍ि लैरी पेज ने साल 2019 में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ की कुर्सी को छोड़ द‍िया था. तब से लेकर आज तक उनके कंपनी के हेड‍ ऑफ‍िस में एक भी बार नहीं देखा गया. न वह क‍िसी तरह की मीटिंग में शाम‍िल होते, न ही क‍िसी तरह की प्रेजेंटेशन देते हैं. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार वह अपना फोन भी बहुत कम र‍िसीव करते हैं. इतना ही नहीं, गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी उनके असिस्टेंट से ही बात करनी पड़ती है. फिर भी हर नया प्रोडक्ट लॉन्च होते ही उनकी दौलत में अरबों डॉलर का इजाफा हो जाता है.

कई प्राइवेट आइलैंड के माल‍िक हैं लैरी

आपको बता दें लैरी पेज पैसा कमाने से ज्यादा उड़ने वाली कार बनाने के शौकीन हैं. उनकी कंपनी 'Zee Aero' और 'Kitty Hawk' ने कई फ्लाइंग कार तैयार की हैं. वह कई प्राइवेट आइलैंड के माल‍िक हैं-एक आइलैंड तो उन्‍होंने पूरा खरीद ल‍िया है. वह वहां पर अपनी पत्‍नी और बच्चों के साथ रहते हैं. न ही वो क‍िसी तरह का फोटो नहीं खिंचवाते हैं और न ही कोई इंटरव्यू देते. लैरी और सर्जेई ब्रिन स्टैनफोर्ड ने साथ म‍िलकर 1998 में एक गैरेज से गूगल को शुरू क‍िया था. आज दोनों का नाम टॉप-5 अमीरों की ल‍िस्‍ट में शाम‍िल है.

आज भी गूगल में 6% की ह‍िस्‍सेदारी

सबसे मजे की बात यह है क‍ि लैरी पेज आज भी उसी 6% शेयर के माल‍िक हैं, जो उन्होंने कंपनी शुरू करते समय रखा था. उन्होंने कभी एक भी शेयर बेचकर 'कैश आउट' नहीं किया. जेम‍िनी 3 के लॉन्‍च होने के बाद उन्‍हें 7.5 अरब डॉलर का फायदा केवल एक ही द‍िन में हुआ है. इसका मतलब हुआ 24 घंटे में करीब 62,000 करोड़ रुपये का फायदा. यानी हर सेकंड करीब 40 लाख रुपये का फायदा लैरी को हुआ. यह जेमिनी 3 के लॉन्‍च होने के बाद एक दिन का कमाल है, दूसरे द‍िन भी यह तेजी जारी है.