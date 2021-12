इनकम टैक्स रिटर्न में बचे बस कुछ घंटे, नहीं बढ़ेगी डेट; चूक गए तो देना होगा इतना जुर्माना

Income Tax return Last Date: अगर आपने अब भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो आपके पास कुछ घंटे और बचे हैं. ITR दाखिल करने की समय सीमा शुक्रवार रात 12 बजे खत्म हो जाएगी. उसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर तक देशभर में कुल कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं.

There is no proposal to extend the date for income tax return filing: Revenue Secretary Tarun Bajaj, Govt of India

