ITR Deadline: क्लॉक इज टिकिंग...12 घंटे में खत्म हो जाएगी ITR फाइल करने की डेडलाइन, 30-45 मिनट में ऐसे भरें रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अगर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी. आयकर विभाग ने मई में ही 15 सितंबर तक इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी थी. अब दोबारा इसमें बदलाव की संभावना न के बराबर है.

ऐसे में यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो घबराए नहीं. अभी भी आपके पास लेट फीस और आयकर विभाग के कार्यवाही से बचने का वक्त है. आपको इसके लिए सिर्फ 30-35 मिनट का समय चाहिए.

इसे भी पढ़ें- ITR Filing Benefits: 2.5 लाख सालाना कमाई? फिर भी ITR भरना है समझदारी! ये 6 फायदे चौंका देंगे

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें

- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.

- पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें (यदि पेंडिंग है तो आधार लिंक अपडेट करना न भूलें)

-'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प चुनें.

- असेसमेंट ईयर (एवआई 2025-26) चुनें.

- जो लागू हो, वो ITR फॉर्म चुनें.

- प्री-फिल्ड डेटा दिखाई देगा (सैलरी, TDS, बैंक ब्याज). ध्यान से देखें

मिसिंग इनकम या कटौतियां शामिल करें.

- रिटर्न सबमिट करें

- तुरंत E-Verify करें.

ऐसे करें वेरीफाई करें रिटर्न

अपने रिटर्न को ई- वेरीफाई करने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं. इसके लिए आप अपने आधार-से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे OTP का यूज कर सकते हैं. या प्री-वेरिफाइड बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं. अन्य तरीकों में एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन शामिल है. ध्यान रखें जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तब तक आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा.

इसे भी पढ़ें- Last Minute ITR Filing: लास्ट मिनट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आसान तरीका, मोबाइल उठाएं और फटाफट फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर साइट न चले तो क्या करें?

डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में लाखों लोग पोर्टल पर लॉग इन कर रहे हैं. साइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ने से एक्सेस या डाउनलोड होने में समय लग सकता है. ऐसे में आप माइक्रोसॉफ्ट एज (वर्जन 88 या एबॉव), गूगल क्रोम (88+), मोजिला फायरफॉक्स (86+), या ओपेरा (66+) जैसे ब्राउजर यूज करें. इसके अलावा, विंडोज 7 या उसके बाद के वर्जन, या लिनक्स, या मैक ओएस जैसे लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही अपने ब्राउजर की कुकीज और साइट डेटा भी क्लियर करें और हो सके तो ईथरनेट वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करें.