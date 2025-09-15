ITR Deadline: क्लॉक इज टिकिंग...12 घंटे में खत्म हो जाएगी ITR फाइल करने की डेडलाइन, 30-45 मिनट में ऐसे भरें रिटर्न
Advertisement
trendingNow12922834
Hindi Newsबिजनेस

ITR Deadline: क्लॉक इज टिकिंग...12 घंटे में खत्म हो जाएगी ITR फाइल करने की डेडलाइन, 30-45 मिनट में ऐसे भरें रिटर्न


Income Tax Return Filing Tips: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी. ऐसे में यदि आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, तो यहां हम आपको ऑनलाइन फाइल करने के स्टेप्स बता रहे हैं.  

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR Deadline: क्लॉक इज टिकिंग...12 घंटे में खत्म हो जाएगी ITR फाइल करने की डेडलाइन, 30-45 मिनट में ऐसे भरें रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अगर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी. आयकर विभाग ने मई में ही 15 सितंबर तक इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी थी. अब दोबारा इसमें बदलाव की संभावना न के बराबर है. 

ऐसे में यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो घबराए नहीं. अभी भी आपके पास लेट फीस और आयकर विभाग के कार्यवाही से बचने का वक्त है. आपको इसके लिए सिर्फ 30-35 मिनट का समय चाहिए.

इसे भी पढ़ें-  ITR Filing Benefits: 2.5 लाख सालाना कमाई? फिर भी ITR भरना है समझदारी! ये 6 फायदे चौंका देंगे

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें

- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.

- पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें (यदि पेंडिंग है तो आधार लिंक अपडेट करना न भूलें)

-'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प चुनें.

- असेसमेंट ईयर (एवआई 2025-26) चुनें.

- जो लागू हो, वो ITR फॉर्म चुनें.

- प्री-फिल्ड डेटा दिखाई देगा (सैलरी, TDS, बैंक ब्याज). ध्यान से देखें
मिसिंग इनकम या कटौतियां शामिल करें.

- रिटर्न सबमिट करें

- तुरंत E-Verify करें. 

ऐसे करें वेरीफाई करें रिटर्न

अपने रिटर्न को ई- वेरीफाई करने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं. इसके लिए आप अपने आधार-से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे OTP का यूज कर सकते हैं. या प्री-वेरिफाइड बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं. अन्य तरीकों में एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन शामिल है. ध्यान रखें जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तब तक आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा. 

इसे भी पढ़ें-  Last Minute ITR Filing: लास्ट मिनट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आसान तरीका, मोबाइल उठाएं और फटाफट फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर साइट न चले तो क्या करें?

डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में लाखों लोग पोर्टल पर लॉग इन कर रहे हैं. साइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ने से एक्सेस या डाउनलोड होने में समय लग सकता है. ऐसे में आप माइक्रोसॉफ्ट एज (वर्जन 88 या एबॉव), गूगल क्रोम (88+), मोजिला फायरफॉक्स (86+), या ओपेरा (66+) जैसे ब्राउजर यूज करें. इसके अलावा, विंडोज 7 या उसके बाद के वर्जन, या लिनक्स, या मैक ओएस जैसे लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही अपने ब्राउजर की कुकीज और साइट डेटा भी क्लियर  करें और हो सके तो ईथरनेट वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करें.

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

ITR Filing Last date

Trending news

SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कहानी
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कहानी
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
Mumbai Monorail
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
;