/स्विगी इंस्टामार्ट में मचा बड़ा भूचाल! COO अंकित जैन और CBO हरि कुमार ने छोड़ी कंपनी; जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

Big Management Change at Swiggy: स्विगी इंस्टामार्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है. क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) अंकित जैन और चीफ बिजनेस ऑफिसर (CBO) हरि कुमार ने इस्तीफा दे दिया है. इस मामले से परिचित सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने इन पदों में से एक के लिए नए व्यक्ति की पहचान भी कर ली है.
अंकित जैन और हरि कुमार दोनों पहले वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में कार्यरत थे. विशेष रूप से हरि कुमार ने नवंबर 2024 में इंस्टामार्ट से जुड़ने से पहले फ्लिपकार्ट में एक दशक से अधिक समय तक काम किया था. स्विगी इंस्टामार्ट ने इस घटनाक्रम पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है.
कुल मिलाकर, क्विक-कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. मौजूदा कंपनियां जैसे ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टमार्ट और जेप्टो अपनी बाजार स्थिति को मजबूत कर रही हैं, जबकि नए खिलाड़ी जैसे अमेजन नाउ, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट मिनट्स तेजी से विस्तार कर रहे हैं.
उदाहरण के तौर पर ब्लिंकिट की मालिक कंपनी इटरनल ने मार्च 2027 तक अपने डार्क स्टोर्स की संख्या 3,000 तक बढ़ाने की योजना बनाई है, ताकि अपनी मौजूदगी और मजबूत की जा सके. वहीं, जेप्टो अपने IPO की तैयारी कर रही है, लगभग 1 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है ताकि योजनाओं को गति दे सके और इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके.
दूसरी ओर, फ्लिपकार्ट मिनट्स ने बताया है कि उसने दो साल से भी कम समय में 130 से अधिक शहरों में 1,000 माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित कर लिए हैं. वहीं, अमेजन ने भी घोषणा की है कि वह अपनी क्विक-कॉमर्स सेवा अमेजन नाउ, का विस्तार 300 से अधिक शहरों तक करेगा. इस बीच, BigBasket अगले 12-15 महीनों में लाभदायक (प्रॉफिटेबल) बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है.