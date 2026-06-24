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स्विगी इंस्टामार्ट में मचा बड़ा भूचाल! COO अंकित जैन और CBO हरि कुमार ने छोड़ी कंपनी; जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

स्विगी इंस्टामार्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) अंकित जैन और चीफ बिजनेस ऑफिसर (CBO) हरि कुमार ने इस्तीफा दे दिया है. इस मामले से परिचित सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:33 PM IST
स्विगी इंस्टामार्ट में मचा बड़ा भूचाल! COO अंकित जैन और CBO हरि कुमार ने छोड़ी कंपनी; जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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