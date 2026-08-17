/2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे महंगा हुआ सरकारी कर्ज, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव; जानिए क्या है वजह?

Government Borrowing Costs : दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों की लंबी अवधि की उधारी लागत 2008 के वित्तीय संकट के बाद के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. सोमवार यानी 17 अगस्त को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. निवेशकों को डर है कि मिडिल ईस्ट का जारी संकट महंगाई को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है. ऐसे में सेंट्रल बैंकों को ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखनी पड़ सकती हैं. फ्रांस में 30 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 4.8558% हो गई. ये सितंबर 2008 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं, फ्रांस के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.0516% पर पहुंच गई. ये जून 2009 के बाद सबसे ज्यादा है.
जर्मनी में भी 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 3.2138% हो गई. ये 2011 के बाद का उच्चतम स्तर है. बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि सरकारों को नए कर्ज के लिए निवेशकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है.
अमेरिका में लंबी अवधि के सरकारी कर्ज की लागत भी वित्तीय संकट के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. 30 साल के अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड बढ़कर 5.29% हो गई. ये 2007 के बाद सबसे ज्यादा है. निवेशकों को आशंका है कि बढ़ती महंगाई के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत दूसरे केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने के बजाय उन्हें ऊंचा बनाए रख सकते हैं.
जापान में स्थिति और भी महत्वपूर्ण है. वहां, 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 2.93% हो गई है. ये सितंबर 1996 के बाद यानी करीब तीन दशक का सबसे ऊंचा स्तर है. निवेशकों को उम्मीद है कि कमजोर येन और बढ़ती महंगाई के बीच बैंक ऑफ जापान सितंबर में ही ब्याज दर बढ़ा सकता है. हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही में जापान की आर्थिक ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रहने के बाद यील्ड में थोड़ी नरमी आई है.
मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% की तेजी आई. तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है. महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने की आशंका के बीच निवेशक सरकारी बॉन्ड रखने के लिए ज्यादा रिटर्न की मांग कर रहे हैं. यूरोप में भी बाजार को उम्मीद है कि महंगाई के दबाव को देखते हुए यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सितंबर में ब्याज दर बढ़ाने की करीब 85% संभावना है.