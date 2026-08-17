/2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे महंगा हुआ सरकारी कर्ज, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव; जानिए क्या है वजह?

Government Borrowing Costs : दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों की लंबी अवधि की उधारी लागत 2008 के वित्तीय संकट के बाद के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. सोमवार यानी 17 अगस्त को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. निवेशकों को डर है कि मिडिल ईस्ट का जारी संकट महंगाई को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है. ऐसे में सेंट्रल बैंकों को ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखनी पड़ सकती हैं. फ्रांस में 30 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 4.8558% हो गई. ये सितंबर 2008 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं, फ्रांस के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.0516% पर पहुंच गई. ये जून 2009 के बाद सबसे ज्यादा है.