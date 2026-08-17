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2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे महंगा हुआ सरकारी कर्ज, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव; जानिए क्या है वजह?

दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों की लंबी अवधि की उधारी लागत 2008 के वित्तीय संकट के बाद के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 17, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:01 PM IST
2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे महंगा हुआ सरकारी कर्ज, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव; जानिए क्या है वजह?
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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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