खत्म हुआ इंतजार! इस दिन आएगा चश्मा बनाने वाली कंपनी Lenskart का IPO, ₹2,150 करोड़ जुटाने का टारगेट

Lenskart IPO : लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा. कंपनी ₹2,150 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी और 12.75 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर-फॉर-सेल के जरिए बेचे जाएंगे. कंपनी के प्रमोटर और इनवेस्‍टर शेयर बेचेंगे. प्रमोटर में पियूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही शामिल हैं. निवेशकों में SVF II लाइटबल्ब, श्रोडर्स कैपिटल, PI अपॉर्चुनिटीज फंड, केडारा कैपिटल और बाकी शामिल हैं. IPOजारी क‍िये जाने के बाद आने वाले पैसे का इस्तेमाल लेंसकार्ट की तरफ से अलग-अलग कामों में क‍िया जाएगा.

Softbank, ADIA, टेमासेक और केदारा कैपिटल जैसे बड़े निवेशक लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में पहले से मौजूद हैं.

कब शुरू हुई थी लेंसकार्ट?

साल 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया. साल 2013 में दिल्ली में इसका पहला फिजिकल स्टोर खुला. आज यह देश की सबसे बड़ी ऑम्‍नी-चैनल चश्मा कंपनियों में से एक है. ये सस्ते और स्टाइलिश चश्मे, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस की ब‍िक्री करती है. कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर में स्टोर का जबरदस्‍त नेटवर्क है.

टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में पहुंच का टारगेट

लेंसकार्ट अभी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में मौजूद है. इसके अलावा, साउथ-ईस्‍ट एश‍िया दक्षिण-पूर्व एशिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में भी इसका ब‍िजनेस है. यह देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक कंपनी बन चुकी है. दमानी का लेंसकार्ट में इनवेस्‍ट करना बड़ा सपोर्ट है. इसके बाद IPO और ज्‍यादा आकर्षक बनेगा और कंपनी के एक्‍सपेंशन में मदद करेगा. लेंसकार्ट का टारगेट कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस और प्रोडक्‍ट देना है.

राधाकृष्ण दमानी ने किया है इनवेस्‍टमेंट

अरबपति इनवेस्‍टर और डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी ने चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में 90 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. ये इनवेस्‍टमेंट दमानी की तरफ लेंसकार्ट का आईपीओ (IPO) आने से पहले हुआ है. आपको बता दें ट‍ियर-2 और ट‍ियर-3 स‍िटी में तेजी से अपने स्‍टोर खोल रहा है