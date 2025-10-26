Advertisement
trendingNow12976126
Hindi Newsबिजनेस

खत्म हुआ इंतजार! इस दिन आएगा चश्मा बनाने वाली कंपनी Lenskart का IPO, ₹2,150 करोड़ जुटाने का टारगेट

अरबपति इनवेस्‍टर और डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी ने चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में 90 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. ये इनवेस्‍टमेंट दमानी की तरफ लेंसकार्ट का आईपीओ (IPO) आने से पहले हुआ है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ इंतजार! इस दिन आएगा चश्मा बनाने वाली कंपनी Lenskart का IPO, ₹2,150 करोड़ जुटाने का टारगेट

Lenskart IPO : लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा. कंपनी ₹2,150 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी और 12.75 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर-फॉर-सेल के जरिए बेचे जाएंगे. कंपनी के प्रमोटर और इनवेस्‍टर शेयर बेचेंगे. प्रमोटर में पियूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही शामिल हैं. निवेशकों में SVF II लाइटबल्ब, श्रोडर्स कैपिटल, PI अपॉर्चुनिटीज फंड, केडारा कैपिटल और बाकी शामिल हैं.  IPOजारी क‍िये जाने के बाद आने वाले पैसे का इस्तेमाल लेंसकार्ट की तरफ से अलग-अलग कामों में क‍िया जाएगा.

Softbank, ADIA, टेमासेक और केदारा कैपिटल जैसे बड़े निवेशक लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में पहले से मौजूद हैं. 

कब शुरू हुई थी लेंसकार्ट? 

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया. साल 2013 में दिल्ली में इसका पहला फिजिकल स्टोर खुला. आज यह देश की सबसे बड़ी ऑम्‍नी-चैनल चश्मा कंपनियों में से एक है. ये सस्ते और स्टाइलिश चश्मे, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस की ब‍िक्री करती है. कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर में स्टोर का जबरदस्‍त नेटवर्क है.

टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में पहुंच का टारगेट 

लेंसकार्ट अभी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में मौजूद है. इसके अलावा, साउथ-ईस्‍ट एश‍िया दक्षिण-पूर्व एशिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में भी इसका ब‍िजनेस है. यह देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक कंपनी बन चुकी है. दमानी का लेंसकार्ट में इनवेस्‍ट करना बड़ा सपोर्ट है. इसके बाद IPO और ज्‍यादा आकर्षक बनेगा और कंपनी के एक्‍सपेंशन में मदद करेगा. लेंसकार्ट का टारगेट कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस और प्रोडक्‍ट देना है. 

राधाकृष्ण दमानी ने किया है इनवेस्‍टमेंट 

अरबपति इनवेस्‍टर और डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी ने चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में 90 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. ये इनवेस्‍टमेंट दमानी की तरफ लेंसकार्ट का आईपीओ (IPO) आने से पहले हुआ है. आपको बता दें ट‍ियर-2 और ट‍ियर-3 स‍िटी में तेजी से अपने स्‍टोर खोल रहा है 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Lenskart IPO

Trending news

नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी