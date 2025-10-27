Advertisement
Lenskart IPO से होगी तगड़ी कमाई! चश्मा बनाने वाली कंपनी ने तय किया प्राइस बैंड

 Lenskart IPO का कंपनी ने प्राइस बैंड तय कर दिया है, ये ₹382 से ₹402 प्रति शेयर तय किया गया है. इसकी फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर होगी. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा. 

Lenskart IPO से होगी तगड़ी कमाई! चश्मा बनाने वाली कंपनी ने तय किया प्राइस बैंड

Lenskart IPO : चश्मा बनाने वाली कंपनी Lenskart जल्‍द ही अपना IPO बाजार में लाने वाली है. इस IPO का प्राइस बैंड भी तय कर दिया गया है. Lenskart IPO का कंपनी ने प्राइस बैंड तय कर दिया है, ये ₹382 से ₹402 प्रति शेयर तय किया गया है. इसकी फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर होगी. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा. कंपनी ₹2,150 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी और 12.75 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर-फॉर-सेल के जरिए बेचे जाएंगे. 

क्या है लॉट साइज?

IPO में लॉट साइज 37 इक्विटी शेयरों का रखा गया है और इसके बाद निवेशक 37 शेयरों के मल्‍टीपल में आवेदन कर सकेंगे. इस IPO में 75% कोटा QIBs (क्‍वालिफाइड इंस्‍टीट्यूशनल बायर्स) के लिए, 15% NIIs (नॉन इंस्‍टीट्यूशनल इंवेस्‍टर्स) के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया गया है. वहीं Lenskart  कर्मचारियों के लिए ₹19 प्रति शेयर की छूट मिलेगी.

कंपनी के प्रोमोटर और इनवेस्‍टर शेयर बेचेंगे. प्रोमोटर में पियूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही शामिल हैं. निवेशकों में SVF II लाइटबल्ब, श्रोडर्स कैपिटल, PI अपॉर्चुनिटीज फंड, केडारा कैपिटल और बाकी शामिल हैं.  IPOजारी क‍िये जाने के बाद आने वाले पैसे का इस्तेमाल लेंसकार्ट की तरफ से अलग-अलग कामों में क‍िया जाएगा. Softbank, ADIA, टेमासेक और केदारा कैपिटल जैसे बड़े निवेशक लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में पहले से मौजूद हैं. 

2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया

साल 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया. साल 2013 में दिल्ली में इसका पहला फिजिकल स्टोर खुला. आज यह देश की सबसे बड़ी ऑम्‍नी-चैनल चश्मा कंपनियों में से एक है. ये सस्ते और स्टाइलिश चश्मे, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस की ब‍िक्री करती है. कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर में स्टोर का जबरदस्‍त नेटवर्क है.

क्या है कंपनी का टारगेट?

लेंसकार्ट अभी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में मौजूद है. इसके अलावा, साउथ-ईस्‍ट एश‍िया दक्षिण-पूर्व एशिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में भी इसका ब‍िजनेस है. यह देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक कंपनी बन चुकी है. दमानी का लेंसकार्ट में इनवेस्‍ट करना बड़ा सपोर्ट है. इसके बाद IPO और ज्‍यादा आकर्षक बनेगा और कंपनी के एक्‍सपेंशन में मदद करेगा. लेंसकार्ट का टारगेट कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस और प्रोडक्‍ट देना है. 

