चश्मा बनाने वाली कंपनी की हो गई बल्ले-बल्ले, 20% बढ़ गया मुनाफा, रेवेन्यू में बुलेट स्पीड वाला उछाल

Lenskart Q2 Results : चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं. लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) की दूसरी तिमाही (Q2) में अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 20 परसेंट सालाना (YoY) बढ़ोतरी के साथ 103.5 करोड़ रुपये की ग्रोथ दर्ज की है. जबकि एक साल पहले इसी समय में ये ग्रोथ 86.3 करोड़ रुपये थी. रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने पिछली तिमाही में 61.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया था.

2,096 करोड़ रुपये का रेवेन्यू

आईवियर रिटेलर ने IPO के बाद अपने पहले तिमाही नतीजों में ऑपरेशंस से 2,096 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है. ये एक साल पहले की इसी अवधि में 1,735.7 करोड़ रुपये से लगभग 21 परसेंट (YoY) अधिक है. इसने पिछली तिमाही में 1,894.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था.

लेंसकार्ट का कुल खर्च सितंबर में खत्म हुई तिमाही में 18 परसेंट बढ़कर 1,980.3 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1,671 करोड़ रुपये और एक तिमाही में 1,836.6 करोड़ रुपये था.

इंटरनेशनल सेगमेंट ने 879.6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया

इसके इंटरनेशनल सेगमेंट ने 879.6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है, जबकि पिछली तिमाही में 736.5 करोड़ रुपये और Q2 FY25 में 658.3 करोड़ रुपये था. इंटर-सेगमेंट एलिमिनेशन के बाद ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 2,096.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q1 में 1,894.5 करोड़ रुपये और पिछले साल 1,735.7 करोड़ रुपये था. 29 नवंबर को, BSE पर लेंसकार्ट के शेयर 0.86% बढ़कर 411.20 रुपये पर बंद हुए.

2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया

साल 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया. साल 2013 में दिल्ली में इसका पहला फिजिकल स्टोर खुला. आज यह देश की सबसे बड़ी ऑम्‍नी-चैनल चश्मा कंपनियों में से एक है. ये सस्ते और स्टाइलिश चश्मे, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस की ब‍िक्री करती है. कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर में स्टोर का जबरदस्‍त नेटवर्क है.

क्या है कंपनी का टारगेट?

लेंसकार्ट अभी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में मौजूद है. इसके अलावा, साउथ-ईस्‍ट एश‍िया दक्षिण-पूर्व एशिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में भी इसका ब‍िजनेस है. यह देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक कंपनी बन चुकी है. दमानी का लेंसकार्ट में इनवेस्‍ट करना बड़ा सपोर्ट है. इसके बाद IPO और ज्‍यादा आकर्षक बनेगा और कंपनी के एक्‍सपेंशन में मदद करेगा. लेंसकार्ट का टारगेट कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस और प्रोडक्‍ट देना है.