Advertisement
trendingNow13023186
Hindi Newsबिजनेस

चश्मा बनाने वाली कंपनी की हो गई बल्ले-बल्ले, 20% बढ़ गया मुनाफा, रेवेन्यू में बुलेट स्पीड वाला उछाल

लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) की दूसरी तिमाही (Q2) में अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 20 परसेंट सालाना (YoY) बढ़ोतरी के साथ 103.5 करोड़ रुपये की ग्रोथ दर्ज की है. जबकि एक साल पहले इसी समय में ये ग्रोथ 86.3 करोड़ रुपये थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चश्मा बनाने वाली कंपनी की हो गई बल्ले-बल्ले, 20% बढ़ गया मुनाफा, रेवेन्यू में बुलेट स्पीड वाला उछाल

Lenskart Q2 Results : चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं. लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) की दूसरी तिमाही (Q2) में अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 20 परसेंट सालाना (YoY) बढ़ोतरी के साथ 103.5 करोड़ रुपये की ग्रोथ दर्ज की है. जबकि एक साल पहले इसी समय में ये ग्रोथ 86.3 करोड़ रुपये थी. रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने पिछली तिमाही में 61.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया था.

 2,096 करोड़ रुपये का रेवेन्यू

आईवियर रिटेलर ने IPO के बाद अपने पहले तिमाही नतीजों में ऑपरेशंस से 2,096 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है. ये एक साल पहले की इसी अवधि में 1,735.7 करोड़ रुपये से लगभग 21 परसेंट (YoY) अधिक है. इसने पिछली तिमाही में 1,894.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

लेंसकार्ट का कुल खर्च सितंबर में खत्म हुई तिमाही में 18 परसेंट बढ़कर 1,980.3 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1,671 करोड़ रुपये और एक तिमाही में 1,836.6 करोड़ रुपये था.

 इंटरनेशनल सेगमेंट ने 879.6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया

इसके इंटरनेशनल सेगमेंट ने 879.6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है, जबकि पिछली तिमाही में  736.5 करोड़ रुपये और Q2 FY25 में 658.3 करोड़ रुपये था. इंटर-सेगमेंट एलिमिनेशन के बाद ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 2,096.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q1 में 1,894.5 करोड़ रुपये  और पिछले साल 1,735.7 करोड़ रुपये था. 29 नवंबर को, BSE पर लेंसकार्ट के शेयर 0.86% बढ़कर 411.20 रुपये पर बंद हुए.

2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया

साल 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया. साल 2013 में दिल्ली में इसका पहला फिजिकल स्टोर खुला. आज यह देश की सबसे बड़ी ऑम्‍नी-चैनल चश्मा कंपनियों में से एक है. ये सस्ते और स्टाइलिश चश्मे, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस की ब‍िक्री करती है. कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर में स्टोर का जबरदस्‍त नेटवर्क है.

क्या है कंपनी का टारगेट?

लेंसकार्ट अभी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में मौजूद है. इसके अलावा, साउथ-ईस्‍ट एश‍िया दक्षिण-पूर्व एशिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में भी इसका ब‍िजनेस है. यह देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक कंपनी बन चुकी है. दमानी का लेंसकार्ट में इनवेस्‍ट करना बड़ा सपोर्ट है. इसके बाद IPO और ज्‍यादा आकर्षक बनेगा और कंपनी के एक्‍सपेंशन में मदद करेगा. लेंसकार्ट का टारगेट कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस और प्रोडक्‍ट देना है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Lenskart Q2 Results

Trending news

इमरान खान जिंदा है? मौत की अटकलों के बीच उनकी पार्टी के नेता ने आज क्या अपडेट दिया
Imran Khan
इमरान खान जिंदा है? मौत की अटकलों के बीच उनकी पार्टी के नेता ने आज क्या अपडेट दिया
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा