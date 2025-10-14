इस दिन आएगा चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट का IPO, कर लीजिए तैयारी, कमाई का बंपर मौका

Lenskart IPO : चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट नवंबर की शुरुआत में अपना ₹8,000 करोड़ का IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है. ये टाटा कैपिटल, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद 2025 में अब तक का चौथा सबसे बड़ा IPO होगा. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने जुलाई में IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे. इस IPO में 2,150 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का इश्यू और मौजूदा शेयर होल्डर द्वारा 13.2 करोड़ शेयरों तक की बिक्री शामिल होगी. बिक्री कर रहे शेयर होल्डर में को-फाउंडर पीयूष बंसल 2 करोड़ से अधिक शेयर बेचेंगे, जबकि अन्य को फाउंडर अमित चौधरी और सुमीत कपाही 28.7 लाख शेयर बेचेंगे.

एक बैंकर ने कहा कि लेंसकार्ट अक्टूबर के अंत तक प्राइस बैंड की घोषणा कर सकता है और नवंबर के पहले सप्ताह में IPO लॉन्च कर सकता है. ब्रोकरेज फर्म ग्रो भी नवंबर की शुरुआत में अपना ₹7,000 करोड़ का IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है. कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली, सिटी, एवेंडस, एक्सिस कैपिटल, लेंसकार्ट के इश्यू के प्रमुख बुक-रनिंग मैनेजरों में शामिल हैं.

बिक्री के प्रस्ताव में प्रमोटर पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही के साथ-साथ कुछ निजी इक्विटी फर्मों के शेयर भी शामिल हैं. लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2025 में ₹297 करोड़ का नेट मुनाफा कमाया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में उसे ₹10 करोड़ का घाटा हुआ था. वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू ₹6,652 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष ये ₹5,428 करोड़ था.