LG Electronics India IPO : इस दिन खुलेगा ₹15000 करोड़ का IPO, प्राइस बैंड, लिस्टिंग...जानें कंपनी का पूरा प्लान

LG Electronics India IPO: निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिग्गज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG Electronics India का बहुप्रतीक्षित 15,000 करोड़ रुपये का आईपीओ (IPO) 7 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. ये जानकारी कंपनी द्वारा जारी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में दी गई है.

क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर तय

ये इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसके तहत कोरियाई पेरेंट कंपनी 10.18 करोड़ शेयर बेच रही है. IPO की विंडो सिर्फ तीन दिन तक खुलेगी और इसका क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर तय किया गया है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स अपने शेयरों को 1,080 रुपये से 1,140 रुपये के प्राइस बैंड में पेश कर रही है. कंपनी के शेयर BSE और NSE पर 14 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं.

भारतीय बाजार में सबसे बड़े ऑफर फॉर सेल!

जानकारों का कहना है कि LG का ये आईपीओ भारतीय बाजार में सबसे बड़े ऑफर फॉर सेल में से एक होगा. खास बात यह है कि इस इश्यू में जुटाई गई रकम कंपनी में नहीं जाएगी, बल्कि यह पूरी तरह से मौजूदा शेयर होल्डर यानी कोरियाई पेरेंट कंपनी के पास जाएगी.

विश्लेषकों का मानना है कि भारत में LG Electronics की मजबूत पकड़ और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ती मांग को देखते हुए ये आईपीओ निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो सकता है. एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट टीवी जैसे प्रोडक्ट्स में LG का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मजबूत दिख रहे हैं.

रिटेल सेगमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ को लेकर रिटेल सेगमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) भी इस ऑफर में बड़ी हिस्सेदारी दिखा सकते हैं. विशेषज्ञों की राय है कि लंबे समय के निवेशक इस इश्यू को अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना सकते हैं. चूंकि यह पूरा OFS है, इसलिए कंपनी को सीधे तौर पर नई पूंजी नहीं मिलेगी. फिर भी, भारतीय बाजार में इतनी बड़ी लिस्टिंग निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका है.

देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी

देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने फरवरी 2025 में IPO के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया था. वहीं कंपनी के कॉम्पिटिटर जैसे हैवेल्स इंडिया , वोल्टास , व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ब्लू स्टार लिस्टिड हो चुकी हैं. कंपनी के लिस्टिंग होने होते ही ये दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी बन जाएगी, इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड लिस्टिड हुई थी.