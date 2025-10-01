Advertisement
trendingNow12942951
Hindi Newsबिजनेस

LG Electronics India IPO : इस दिन खुलेगा ₹15000 करोड़ का IPO, प्राइस बैंड, लिस्टिंग...जानें कंपनी का पूरा प्लान

ये इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसके तहत कोरियाई पेरेंट कंपनी 10.18 करोड़ शेयर बेच रही है. IPO की विंडो सिर्फ तीन दिन तक खुलेगी और इसका क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर तय किया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LG Electronics India IPO : इस दिन खुलेगा ₹15000 करोड़ का IPO, प्राइस बैंड, लिस्टिंग...जानें कंपनी का पूरा प्लान

LG Electronics India IPO:  निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिग्गज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG Electronics India का बहुप्रतीक्षित 15,000 करोड़ रुपये का आईपीओ (IPO) 7 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. ये जानकारी कंपनी द्वारा जारी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में दी गई है.

क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर तय

ये इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसके तहत कोरियाई पेरेंट कंपनी 10.18 करोड़ शेयर बेच रही है. IPO की विंडो सिर्फ तीन दिन तक खुलेगी और इसका क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर तय किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स अपने शेयरों को 1,080 रुपये से 1,140 रुपये के प्राइस बैंड में पेश कर रही है. कंपनी के शेयर BSE और NSE पर 14 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं.

 भारतीय बाजार में सबसे बड़े ऑफर फॉर सेल!

जानकारों का कहना है कि LG का ये आईपीओ भारतीय बाजार में सबसे बड़े ऑफर फॉर सेल में से एक होगा. खास बात यह है कि इस इश्यू में जुटाई गई रकम कंपनी में नहीं जाएगी, बल्कि यह पूरी तरह से मौजूदा शेयर होल्डर यानी कोरियाई पेरेंट कंपनी के पास जाएगी.

विश्लेषकों का मानना है कि भारत में LG Electronics की मजबूत पकड़ और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ती मांग को देखते हुए ये आईपीओ निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो सकता है. एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट टीवी जैसे प्रोडक्ट्स में LG का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मजबूत दिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें : RBI की MPC पर सबकी निगाहें, क्या रेपो रेट में होगा बदलाव? जानें इसका आप पर क्या होगा असर!

 रिटेल सेगमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ को लेकर रिटेल सेगमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) भी इस ऑफर में बड़ी हिस्सेदारी दिखा सकते हैं. विशेषज्ञों की राय है कि लंबे समय के निवेशक इस इश्यू को अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना सकते हैं. चूंकि यह पूरा OFS है, इसलिए कंपनी को सीधे तौर पर नई पूंजी नहीं मिलेगी. फिर भी, भारतीय बाजार में इतनी बड़ी लिस्टिंग निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका है.

देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी

देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने फरवरी 2025 में IPO के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया था. वहीं कंपनी के कॉम्पिटिटर जैसे हैवेल्स इंडिया , वोल्टास , व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ब्लू स्टार लिस्टिड हो चुकी हैं. कंपनी के लिस्टिंग होने होते ही ये दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी बन जाएगी, इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड लिस्टिड हुई थी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

LG Electronics India IPO

Trending news

इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
;