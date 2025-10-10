Advertisement
trendingNow12955242
Hindi Newsबिजनेस

LG Electronics IPO का धमाकेदार प्रदर्शन, तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड, टूट पड़े निवेशक

LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ₹11,607 करोड़ के IPO ने भारतीय बाजार में इतिहास रच दिया है. इश्यू को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते ये 54 गुना सब्सक्राइब हुआ.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LG Electronics IPO का धमाकेदार प्रदर्शन, तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड, टूट पड़े निवेशक

LG Electronics IPO: देश के शेयर बाजार में एक नया रिकॉर्ड बन गया है. दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ₹11,607 करोड़ के IPO को निवेशकों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है. ये पब्लिक इश्यू देश के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO बन गया है, इसने सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.

इतने गुना मिला सब्सक्रिप्शन

IPO के आखिरी दिन तक LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया  के शेयरों को लेकर निवेशकों में जबरदस्त डिमांड देखी गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि ऑफर पर सिर्फ 7,13,34,320 शेयर उपलब्ध थे. यानी कि ये इश्यू 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) यानी बड़े संस्थागत निवेशकों ने तो इस IPO में बिडिंग का इतिहास बना दिया है. इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन 166.51 गुना तक पहुंच गया, जो अब तक किसी भी भारतीय IPO में सबसे ज्यादा है. जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 22.44 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3.54 गुना सब्सक्राइब हुआ. इस IPO को लेकर कुल बोलियों का मूल्य ₹4.39 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो किसी भी IPO में अब तक की सबसे ज्यादा है.

यह भी पढ़ें : 3 साल बाद TCS में कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से नीचे, जानिए क्या है वजह?

4 लाख करोड़ रुपये की बोली को पार करने वाला पहला IPO

LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO में इनवेस्टर्स की तरफ से 4.4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों के लिए बोली लगाई गई है, ये वैल्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाला IPO बन गया है.

कंपनी का ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था. कंपनी ने अपने शेयरों की प्राइस ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर तय की थी. इस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप ₹77,400 करोड़ के करीब बैठता है. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 14 अक्टूबर 2025 को होने की संभावना है. 

देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी

देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने फरवरी 2025 में IPO के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया था. वहीं, कंपनी के कॉम्पिटिटर जैसे हैवेल्स इंडिया , वोल्टास , व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ब्लू स्टार लिस्टिड हो चुकी हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

LG Electronics IPO

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत