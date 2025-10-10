LG Electronics IPO का धमाकेदार प्रदर्शन, तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड, टूट पड़े निवेशक

LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ₹11,607 करोड़ के IPO ने भारतीय बाजार में इतिहास रच दिया है. इश्यू को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते ये 54 गुना सब्सक्राइब हुआ.
LG Electronics IPO: देश के शेयर बाजार में एक नया रिकॉर्ड बन गया है. दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ₹11,607 करोड़ के IPO को निवेशकों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है. ये पब्लिक इश्यू देश के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO बन गया है, इसने सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.
इतने गुना मिला सब्सक्रिप्शन
IPO के आखिरी दिन तक LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों को लेकर निवेशकों में जबरदस्त डिमांड देखी गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि ऑफर पर सिर्फ 7,13,34,320 शेयर उपलब्ध थे. यानी कि ये इश्यू 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ.
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) यानी बड़े संस्थागत निवेशकों ने तो इस IPO में बिडिंग का इतिहास बना दिया है. इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन 166.51 गुना तक पहुंच गया, जो अब तक किसी भी भारतीय IPO में सबसे ज्यादा है. जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 22.44 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3.54 गुना सब्सक्राइब हुआ. इस IPO को लेकर कुल बोलियों का मूल्य ₹4.39 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो किसी भी IPO में अब तक की सबसे ज्यादा है.
4 लाख करोड़ रुपये की बोली को पार करने वाला पहला IPO
LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO में इनवेस्टर्स की तरफ से 4.4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों के लिए बोली लगाई गई है, ये वैल्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाला IPO बन गया है.
कंपनी का ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था. कंपनी ने अपने शेयरों की प्राइस ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर तय की थी. इस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप ₹77,400 करोड़ के करीब बैठता है. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 14 अक्टूबर 2025 को होने की संभावना है.
देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी
देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने फरवरी 2025 में IPO के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया था. वहीं, कंपनी के कॉम्पिटिटर जैसे हैवेल्स इंडिया , वोल्टास , व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ब्लू स्टार लिस्टिड हो चुकी हैं.