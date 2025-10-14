Advertisement
trendingNow12960991
Hindi Newsबिजनेस

LG Electronics IPO Listing: टीवी-फ्रिज बनाने वाली कंपनी की शेयर बाजार में छप्परफाड़ एंट्री, ₹1140 के शेयर ₹1715 पर हुआ लिस्ट,निवेशक मालामाल

LG Electronic Share: ऐसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही देखने को मिला. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ( LG Electronics) की आज भारतीय शेयर बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 14, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LG Electronics IPO Listing: टीवी-फ्रिज बनाने वाली कंपनी की शेयर बाजार में छप्परफाड़ एंट्री, ₹1140 के शेयर ₹1715 पर हुआ लिस्ट,निवेशक मालामाल

LG Electronics IPO Listing: ऐसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही देखने को मिला. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ( LG Electronics) की आज भारतीय शेयर बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई. कंपनी के शेयर उम्मीद से भी बेहतर प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं और जिन लोगों को एलजी के आईपीओ अलॉट हुए उनकी चांदी हो गई.  एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर बीएसई पर 1715 रुपये के भाव लिस्ट हुएतो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1710.10 रुपये पर लिस्टिंग हुई. 

एलजी का भारतीय शेयर बाजार में शानदार आगाज  

एलजी का आईपीओ 1140 रुपये पर इश्यू हुआ, लेकिन आज यह अरने इश्यू प्राइस से 575 रुपये या 50.44% ज्यादा के साथ लिस्ट हुआ.एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने इस आईपीओ से 11607.01 करोड़ रुपये जुटाए.  54 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ यह आईपीओ बाजार में लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को मालामाल कर रहा है. मार्केट में लिस्टिंग के साथ ही इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म ने बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है.  मोतीलाल ओसवाल की माने तो य शेयर अपने इश्यू प्राइस से 83 फीसदी तक चढ़ सकता है. ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि अगर यही तेजी रही तो यह शेयर 2085 रुपये तक जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एलजी का आईपीओ 

बता दें कि 11607.01 करोड़ का आईपीओ 7 अक्तूबर को खुला था और 9 अक्टूबर को बंद हुआ था. निवेशकों ने इस शेयर को जबरदस्त रिस्पांस दिया और आईपीओ 54 गुना सब्सक्राइब हुआ. कंपनी ने आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी हुआ है बल्कि ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत जारी किए.  इससे पहले टाटा कैपिटल का आईपीओ 13 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट हुआ, लेकिन उसने निवेशकों को खासा निराश किया. आईपीओ की लिस्टिंग सिर्फ 1 फीसदी गेन के साथ हुई. वहीं आज यह शेयर सपाट रहा.  Tata Capital का शेयर बाजार में फ्लॉप डेब्यू, मात्र 1.23% प्रीमियम के साथ हुई लिस्टिंग, आज सेंसेक्स भी लाल

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

LG IPO

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित