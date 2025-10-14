LG Electronics IPO Listing: टीवी-फ्रिज बनाने वाली कंपनी की शेयर बाजार में छप्परफाड़ एंट्री, ₹1140 के शेयर ₹1715 पर हुआ लिस्ट,निवेशक मालामाल

LG Electronics IPO Listing: ऐसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही देखने को मिला. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ( LG Electronics) की आज भारतीय शेयर बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई. कंपनी के शेयर उम्मीद से भी बेहतर प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं और जिन लोगों को एलजी के आईपीओ अलॉट हुए उनकी चांदी हो गई. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर बीएसई पर 1715 रुपये के भाव लिस्ट हुएतो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1710.10 रुपये पर लिस्टिंग हुई.

एलजी का भारतीय शेयर बाजार में शानदार आगाज

एलजी का आईपीओ 1140 रुपये पर इश्यू हुआ, लेकिन आज यह अरने इश्यू प्राइस से 575 रुपये या 50.44% ज्यादा के साथ लिस्ट हुआ.एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने इस आईपीओ से 11607.01 करोड़ रुपये जुटाए. 54 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ यह आईपीओ बाजार में लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को मालामाल कर रहा है. मार्केट में लिस्टिंग के साथ ही इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म ने बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है. मोतीलाल ओसवाल की माने तो य शेयर अपने इश्यू प्राइस से 83 फीसदी तक चढ़ सकता है. ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि अगर यही तेजी रही तो यह शेयर 2085 रुपये तक जा सकता है.

एलजी का आईपीओ

बता दें कि 11607.01 करोड़ का आईपीओ 7 अक्तूबर को खुला था और 9 अक्टूबर को बंद हुआ था. निवेशकों ने इस शेयर को जबरदस्त रिस्पांस दिया और आईपीओ 54 गुना सब्सक्राइब हुआ. कंपनी ने आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी हुआ है बल्कि ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत जारी किए. इससे पहले टाटा कैपिटल का आईपीओ 13 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट हुआ, लेकिन उसने निवेशकों को खासा निराश किया. आईपीओ की लिस्टिंग सिर्फ 1 फीसदी गेन के साथ हुई. वहीं आज यह शेयर सपाट रहा. Tata Capital का शेयर बाजार में फ्लॉप डेब्यू, मात्र 1.23% प्रीमियम के साथ हुई लिस्टिंग, आज सेंसेक्स भी लाल