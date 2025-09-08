IPO मार्केट में मचेगी हलचल! LG Electronics अक्टूबर में लॉन्च करेगा 15000 करोड़ का बंपर ऑफर, क्या आप हैं तैयार?
IPO मार्केट में मचेगी हलचल! LG Electronics अक्टूबर में लॉन्च करेगा 15000 करोड़ का बंपर ऑफर, क्या आप हैं तैयार?

शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए अक्टूबर 2025 बेहद खास होने जा रहा है. साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी LG Electronics अपनी भारतीय इकाई का मेगा IPO लाने की तैयारी में है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:40 PM IST
IPO मार्केट में मचेगी हलचल! LG Electronics अक्टूबर में लॉन्च करेगा 15000 करोड़ का बंपर ऑफर, क्या आप हैं तैयार?

शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए अक्टूबर 2025 बेहद खास होने जा रहा है. साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी LG Electronics अपनी भारतीय इकाई का मेगा IPO लाने की तैयारी में है. बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, यह इश्यू करीब 15,000 करोड़ रुपये का होगा और इसे अब तक का 2025 का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है. IPO मार्केट में पहले से ही जबरदस्त रौनक है और LG का यह ऑफर उसमें और ज्यादा हलचल मचाने वाला है.

LG Electronics अपनी भारतीय ब्रांच में लगभग 15% हिस्सेदारी (10.2 करोड़ शेयर) बेचने जा रही है. यह किसी भी कोरियाई कंपनी का भारत में दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर होगा. इससे पहले हुंडई ने अक्टूबर 2024 में अपना रिकॉर्डतोड़ IPO लॉन्च किया था.

सूत्रों के मुताबिक, LG Electronics को IPO के लिए सेबी की मंजूरी मार्च 2025 में ही मिल चुकी थी. कंपनी पहले इसे अप्रैल-मई में लाने की प्लानिंग बना रही थी, लेकिन बाजार में अस्थिरता और वैश्विक हालात (जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स और अमेरिकी टैरिफ नीतियों) के चलते इसे टाल दिया गया. अब अक्टूबर को सही समय मानते हुए कंपनी बंपर ऑफर लेकर आ रही है.

कौन संभाल रहा है IPO की कमान?
LG के इस 15,000 करोड़ रुपये के IPO का मैनेजमेंट मॉर्गन स्टेनली इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया जैसे बड़े नाम कर रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर आ रहा यह IPO न केवल इन्वेस्टर्स को बड़ा मौका देगा, बल्कि भारतीय IPO मार्केट को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

IPO मार्केट में पहले से ही रौनक
2025 में अब तक लगभग 30 IPO से 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटाई जा चुकी है. इनमें HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का 12,500 करोड़ रुपये का इश्यू सबसे बड़ा रहा है. आने वाले महीनों में टाटा कैपिटल (17,200 करोड़ रुपये), ग्रो, मीशो, फोनपे, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला जैसी कंपनियां भी IPO लाने की कतार में हैं. ऐसे में LG का ऑफर इन्वेस्टर्स के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा करेगा.

इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है?
बाजार जानकारों का कहना है कि LG का IPO घरेलू इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी होने के चलते इसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत है. साथ ही, प्राइमरी मार्केट में मौजूदा तेजी इसका और फायदा दिला सकती है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

