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LIC के पास ₹7000 करोड़, PF खाते में यूं ही पड़े ₹9000 करोड़... ₹16000 करोड़ का नहीं कोई दावेदार, इतनी बड़ी रकम का क्या करेगी सरकार ?

LIC Unclaimed Fund: एलआईसी और पीएफ के पास करोड़ों रुपये यूं ही पड़े हैं, जिनपर कोई दावा नहीं कर रहा है .दोनों के पास बिना दावे के 16000 करोड़ से अधिक का फंड है. इन राशि का सरकार क्या करती है ?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 22, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:52 PM IST
LIC के पास ₹7000 करोड़, PF खाते में यूं ही पड़े ₹9000 करोड़... ₹16000 करोड़ का नहीं कोई दावेदार, इतनी बड़ी रकम का क्या करेगी सरकार ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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