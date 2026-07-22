/LIC के पास ₹7000 करोड़, PF खाते में यूं ही पड़े ₹9000 करोड़... ₹16000 करोड़ का नहीं कोई दावेदार, इतनी बड़ी रकम का क्या करेगी सरकार ?

LIC-EPFO Unclaimed Fund: कई लोग होते हैं, जो LIC की पॉलिसी के मैच्योर होने पर उसे क्लेम करना भूल जाते हैं. कई बार पॉलिसी होल्डर की मृत्यु की वजह से क्लेम नहीं हो पाता है. ऐसे में LIC के पास बिना दावे वाली भारी भरकम रकम इकट्ठा हो गई है. सिर्फ जीवन बीमा ही नहीं बल्कि EPFO के पास भी अनक्लेम्ड अमाउंट का ढेर लग गया है. जिन पैसों का कोई दावेदार नहीं होता, LIC, EPFO उन रकम का क्या करती है?
सरकार ने खुद इस की जानकारी संसद में ही, जहां बताया गया कि एलआईसी, ईपीएफओ के पास बिना दावे वाली कितनी रकम पड़ी है. उस पैसों का सरकार क्या करने वाली है ? लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित सवाल के जवाब में बताया कि 31 मार्च 2026 तक LIC के पास 7,318.50 करोड़ रुपये से भी अधिक की रकम बिना दावे की पड़ी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) के पास 9,330.56 करोड़ रुपये का फंड ऐसा है, जिसपर कोई दावा नहीं कर रहा है.
सरकार ने लोकसभा में बताया कि LIC, EPFO के पास रखे बिना दावे वाली रकम का इस्तेमाल किसी दूसरे मद में नहीं किया जाएगा. सरकार पहले उन अनक्लेम्ड राशि के दावेदारों को खोजने का प्रयास कर रही है. उन रकम के सही दावेदारों को तलाशा जा रहा है. उनके नॉमिनी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है. वेबसाइट पर जानकारी, ईमेल, SMS, चिट्ठी के जरिए उनके दावेदारों से संपर्क की कोशिश हो रही है. अगर इसके बावजूद भी सरकार उन पैसों को हकदार तक नहीं पहुंच पाती है, तो
उसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF) में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. बता दें कि LIC, PF, बैंक आदि के पास 10 साल से अधिक समय तक अगर कोई फंड का दावा नहीं करता है, तो उन्हें अनक्लेम्ड रकम घोषित कर दिया जाता है.