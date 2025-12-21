Advertisement
LIC Best Plan: New Policy: एलआईसी (LIC) की तरफ से मौजूदा समय में आम आदमी की जरूरत को ध्‍यान में रखकर प्‍लान पेश क‍िये जाते हैं. एलआईसी के कुछ प्‍लान शेयर बाजार से भी ल‍िंक हैं... लेक‍िन हम आपको एक ऐसे प्‍लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शेयर बाजार से ल‍िंक नहीं होने के बावजूद भी धांसू है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:23 PM IST
LIC Jeevan Shiromani Policy: सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) कस्‍टमर की जरूरत को ध्‍यान में रखकर प्‍लान पेश करती है. एलआईसी के कुछ प्‍लान ऐसे हैं ज‍िनमें आपको कुछ साल तक ही न‍िवेश करना होगा और उसके बाद आपको एकमुश्‍त बड़ी धनराश‍ि म‍िलेगी. एलआईसी (LIC) के कई प्‍लान में से एक है जीवन शिरोमणि (Jeevan Shiromani) योजना. इस प्‍लान को ऐसे लोगों को ध्‍यान में रखकर तैयार क‍िया गया है ज‍िनकी आमदनी अच्छी हो. एलआईसी जीवन शिरोमणि (LIC Jeevan Shiromani) में आपको चार साल प्रीमियम भरना होता है, यह प्रीमियम थोड़ा ज्‍यादा ही होता है.

एक करोड़ के सम एश्‍योर्ड की गारंटी

जीवन शिरोमणि में इंश्‍योरेंस कंपनी की तरफ से कम से कम एक करोड़ रुपये के सम एश्‍योर्ड की गारंटी दी जाती है. इसमें अध‍िकतम सम एश्‍योर्ड की ल‍िमि‍ट नहीं होती. जीवन शिरोमणि पॉलिसी एक ऐसी सेव‍िंग स्‍कीम है जो शेयर बाजार से नहीं जुड़ी है. यह पर्सनल लाइफ इंश्‍योरेंस स्‍कीम है. इसमें चार साल तक आपको हर महीने करीब 94,000 रुपये का न‍िवेश करना होता है. आप चाहें तो प्रीमियम को हर महीने, तीन महीने पर या छमाही या साल में एक बार भी जमा क‍िया जा सकता है.

कब ले सकेंगे पॉल‍िसी?
जीवन शिरोमणि पॉल‍िसी को लेने के ल‍िए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. अगर ज्‍यादा उम्र की बात करें तो 14 साल की पॉलिसी के लिए उम्र 55 साल, 16 साल की पॉलिसी के लिए उम्र 51 साल, 18 साल की पॉलिसी के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा उम्र 48 साल और 20 साल की पॉलिसी के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा उम्र 45 साल होनी चाह‍िए. जीवन शिरोमणि योजना के तहत आपको समय-समय पर पैसे वापस मिलते रहते हैं. इसी कारण इसे मनी बैक प्‍लान कहा जाता है.

क्‍या है पॉल‍िसी की पूरी ड‍िटेल?
यद‍ि आप 14 साल के ल‍िए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10वें और 12वें साल में आपकी इंश्‍योरेंस की मूल राशि का 30% हिस्सा मिलेगा. 16 साल की पॉलिसी लेने पर यह रकम 12वें और 14वें साल में 35% हो जाएगी. इसी तरह 18 साल की पॉलिसी लेने पर 14वें और 16वें साल में 40% और 20 साल की पॉलिसी लेने पर 16वें और 18वें साल में 45% रकम मिलेगी. पॉलिसी पूरी होने पर बाकी बची हुई रकम एक साथ आपको दे दी जाएगी.

कुछ नियमों के साथ लोन भी म‍िलेगा
पॉलिसी को लेने के एक साल बाद और अगर आपने पूरे एक साल का प्रीमियम भर दिया है तो न‍ियमानुसार आपको लोन भी मिल सकता है. इसके अलावा पॉल‍िसी में डेथ बे‍न‍िफ‍िट भी शामिल हैं. ग्राहक पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू (अगर आप पॉलिसी बीच में बंद करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे) के आधार पर लोन भी ले सकते हैं. पॉलिसी पर लोन लेने पर जो ब्याज दर लगेगी, वह समय-समय पर तय होती रहेगी. अगर पॉलिसीहोल्‍डर को कोई गंभीर बीमारी पता चलती है तो उसे इंश्‍योरेंस राशि का 10% एक बार में मिल जाता है. ज्‍यादा जानकारी आप एलआईसी की वेबसाइट https://licindia.in/ से ले सकते हैं.

