न शेयर बाजार क्रैश की टेंशन, न FD के कम ब्याज का रोना... LIC का धांसू प्लान, रोजाना सिर्फ ₹150 के निवेश से बनेंगे ₹2600000, बचेगा Tax भी

Hindi Newsबिजनेसन शेयर बाजार क्रैश की टेंशन, न FD के कम ब्याज का रोना... LIC का धांसू प्लान, रोजाना सिर्फ ₹150 के निवेश से बनेंगे ₹2600000, बचेगा Tax भी

LIC Policy for Children: अगर आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार से डरते हैं. एफडी पर मिलने वाला कम ब्याज आपको निराश करता है तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का ये प्लान आपकी मुश्किल को आसान कर सकता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 12, 2026, 01:08 PM IST
LIC Plan: अगर आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार से डरते हैं. एफडी पर मिलने वाला कम ब्याज आपको निराश करता है तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का ये प्लान आपकी मुश्किल को आसान कर सकता है. LIC की इस पॉलिसी में  रोजाना सिर्फ 150 रुपये का निवेश कर आप 26 लाख रुपये तक का फंड तैयार कर सकते हैं.  इस प्लान से न केवल आप बड़ा फंड तैयार कर लेंगे, बल्कि टैक्स में भी राहत मिलेगा.  

एलआईसी का धांसू प्लान  

हम बात कर रहे हैं LIC की जीवन तरुण पॉलिसी की. इस पॉलिसी में आप सिर्फ रोजाना 150 रुपये यानी महीने का 4500 रुपये जमाकर बड़ा फंड बना सकते हैं. LIC की Jeevan Tarun पॉलिसी खासतौर पर बच्चों के एजुकेशन और युवावस्था की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. माता-पिता छोटे से निवेश कर अपने बच्चों के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.  2 दिनों तक नहीं होगा कोई लेन-देन, न कोई बैंकिंग सर्नविस, पूरी तरह से ठप रहेंगी इस बैंक की सर्विस, नोट कर लें डेट और टाइम

क्या है एलआईसी के जीवन तरुण प्लान के फायदे 

एलआईसी के जीवन तरुण प्लान के फायदे की बात करें तो यह एक नॉन-लिंक्ड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है. यानी आपका निवेश शेयर बाजार के जोखिमों से बाहर है. इस प्लान में आप अगर रोजाना सिर्फ 150 रुपये बचाकर निवेश कर लें तो 25 सालों में अपने बच्चों के लिए 26 लाख रुपये तक का फंड तैयार कर लेंगे. अगर आप अपने बच्चे के जन्म के एक साल के भीतर इस पॉलिसी को शुरू कर दें तो महीने का 4500 रुपये या सालाना 54000 रुपये का निवेश कर उसके 25वें जन्मदिन पर 26 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाले सम एश्योर्ड में सालाना मिलने वाला बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी शामिल है.  

पॉलिसी की शर्तें क्या हैं ? 

1. पॉलिसी के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 90 दिन से अधिकतम उम्र 12 साल होनी चाहिए.  
 2. पॉलिसी की मनीबैक पॉलिसी उसकी सबसे बड़ी खासियत है. बच्चे की उम्र 20 साल होने के बाद हर साल निश्चित रकम मनी बैक के तौर पर मिलती है. 

3.सिर्फ सेविंग और अच्छा फंड ही नहीं बल्कि इसपर आपको लोन की भी सुविधा मिलती है. 

4.  पॉलिसी पर अच्छा रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है.प्रीमियम पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है. वहीं मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है.  पॉलिसी की विस्तृत जानकारी आपको एलआईसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

