LIC Jeevan Shiromani Policy: एलआईसी (LIC) की तरफ से अलग-अलग कस्‍टमर की जरूरत को ध्‍यान में रखकर योजनाओं को संचाल‍ित क‍िया जाता है. इन्‍हीं में से एक खास प्‍लान है जीवन शिरोमणि (Jeevan Shiromani). इस स्कीम को ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है, जिनकी आमदनी काफी अच्छी है और वे अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं. एलआईसी (LIC) की जीवन शिरोमणि पॉलिसी में आपको महज चार साल प्रीमियम भरना होता है, हालांक‍ि यह प्रीमियम थोड़ा ज्‍यादा होता है. जीवन शिरोमणि में कम से कम एक करोड़ रुपये के सम एश्‍योर्ड की गारंटी मिलती है. इसमें अध‍िकतम सम एश्‍योर्ड की ल‍िमि‍ट नहीं होती. आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें-

4 साल तक हर महीने जमा करना होगा पैसा

जीवन शिरोमणि पॉलिसी एक ऐसी सेव‍िंग स्‍कीम है जो शेयर बाजार से नहीं जुड़ी है. यह पर्सनल लाइफ इंश्‍योरेंस स्‍कीम है. इसमें आपको 4 साल तक हर महीने करीब 94,000 रुपये जमा करने होते हैं. आप चाहें तो यह प्रीमियम हर महीने, तीन महीने पर, छह महीने में या पूरे साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं. योजना को लेने के ल‍िए पॉलिसी लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. अगर ज्‍यादा उम्र की बात करें तो 14 साल की पॉलिसी के लिए उम्र 55 साल, 16 साल की पॉलिसी के लिए उम्र 51 साल, 18 साल की पॉलिसी के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा उम्र 48 साल और 20 साल की पॉलिसी के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा उम्र 45 साल होनी चाह‍िए.

मनी बैक प्‍लान

जीवन शिरोमणि योजना के तहत आपको समय-समय पर पैसे वापस मिलते रहते हैं. इसी कारण इसे मनी बैक प्‍लान कहा जाता है. यद‍ि आप 14 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10वें और 12वें साल में आपकी बीमा की मूल राशि का 30% हिस्सा मिलेगा. 16 साल की पॉलिसी लेने पर यह रकम 12वें और 14वें साल में 35% होगी. इसी तरह 18 साल की पॉलिसी लेने पर 14वें और 16वें साल में 40% और 20 साल की पॉलिसी लेने पर 16वें और 18वें साल में 45% रकम मिलेगी. पॉलिसी पूरी होने पर बाकी बची हुई रकम एक साथ आपको दे दी जाएगी.

कुछ नियमों के साथ लोन म‍िलना भी मुमक‍िन

पॉलिसी को लेने के एक साल बाद और अगर आपने पूरे एक साल का प्रीमियम भर दिया है तो कुछ नियमों के साथ आपको लोन भी मिल सकता है. इसके अलावा इसमें डेथ बे‍न‍िफ‍िट भी शामिल हैं. ग्राहक पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू (अगर आप पॉलिसी बीच में बंद करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे) के आधार पर लोन भी ले सकते हैं. पॉलिसी पर लोन लेने पर जो ब्याज दर लगेगी, वह समय-समय पर तय होती रहेगी. अगर पॉलिसीहोल्‍डर को कोई गंभीर बीमारी पता चलती है तो उसे इंश्‍योरेंस राशि का 10% एक बार में मिल जाता है. साथ ही, पॉलिसी के दौरान मौत होने पर भी पैसा म‍िलता है. ज्‍यादा जानकारी आप एलआईसी की वेबसाइट https://licindia.in/ से ले सकते हैं.