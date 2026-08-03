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LIC Bima Sakhi Yojana: हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका, जानें पात्रता, फायदे और कैसे करें आवेदन

Bima sakhi yojana for Women: LIC बीमा सखी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान हर महीने 7,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाता है. इसके साथ ही उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण और LIC बीमा एजेंट के रूप में लॉन्ग टर्म करियर बनाने का अवसर भी मिलता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 03, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:31 PM IST
LIC Bima Sakhi Yojana: हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका, जानें पात्रता, फायदे और कैसे करें आवेदन
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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