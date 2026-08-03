/LIC Bima Sakhi Yojana: हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका, जानें पात्रता, फायदे और कैसे करें आवेदन

LIC Bima Sakhi Yojana : LIC बीमा सखी योजना उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और करियर बनाना चाहती हैं. इस सरकारी समर्थित योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान हर महीने 7000 रुपये तक का स्टाइपेंड, पेशेवर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद LIC बीमा एजेंट के रूप में काम करने का अवसर मिलता है.
LIC बीमा सखी योजना एक तीन वर्षीय प्रशिक्षण और स्टाइपेंड कार्यक्रम है. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया था. इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाना है. इसके तहत महिलाओं को LIC बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे बीमा जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को भी मजबूत कर सकें.
योजना के तहत चयनित महिलाओं को पेशेवर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण अवधि के दौरान निश्चित मासिक स्टाइपेंड और LIC एजेंट बनने के बाद कमीशन के माध्यम से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है.
योजना के तहत चयनित महिलाओं को तीन वर्षों तक मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है. हालांकि, ये कुछ प्रदर्शन संबंधी शर्तों पर आधारित होगा.
पहला वर्ष: 7,000 रुपये प्रति माह
दूसरा वर्ष: 6,000 रुपये प्रति माह, बशर्ते पहले वर्ष में बेची गई कम से कम 65 प्रतिशत पॉलिसियां सक्रिय रहें
तीसरा वर्ष: 5,000 रुपये प्रति माह, बशर्ते दूसरे वर्ष में बेची गई कम से कम 65 प्रतिशत पॉलिसियां सक्रिय रहें
स्टाइपेंड के अलावा, सफल बीमा एजेंट अपनी बेची गई बीमा पॉलिसियों पर कमीशन भी कमा सकते हैं.
ये योजना महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता और बीमा कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-
तीन वर्षों तक मासिक स्टाइपेंड
LIC द्वारा पेशेवर प्रशिक्षण
लाइसेंस प्राप्त LIC बीमा एजेंट बनने का अवसर
स्टाइपेंड के साथ कमीशन आधारित आय
वित्तीय साक्षरता और ग्राहक सेवा का प्रशिक्षण
बीमा सेक्टर में लॉन्ग टर्म करियर के अवसर
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को प्राथमिकता
आवेदन करने वाली महिलाओं को इन एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी करनी होंगी-
भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है
आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है
ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं-
वर्तमान LIC एजेंट
पूर्व या सेवानिवृत्त LIC एजेंट
LIC के कर्मचारी
LIC एजेंटों या कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदार, LIC के दिशा-निर्देशों के अनुसार
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीमा सखी LIC बीमा एजेंट के रूप में कार्य करेंगी और अपने क्षेत्र में बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगी. उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी-
ग्राहकों को LIC की बीमा योजनाओं की जानकारी देना
परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार उचित बीमा योजना चुनने में सहायता करना
पॉलिसी आवेदन और दस्तावेजी प्रक्रिया में ग्राहकों की मदद करना
प्रीमियम संग्रह और पॉलिसी नवीनीकरण में सहयोग करना
वित्तीय योजना और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना
आवश्यक पॉलिसी परसिस्टेंसी (Persistency) अनुपात बनाए रखना
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें-
आधार कार्ड
पैन कार्ड
10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाते का विवरण
आवश्यकता होने पर पता प्रमाण
LIC बीमा सखी योजना के लिए कुल 650 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें-
LIC पंजीकरण शुल्क: 150 रुपये
IRDAI परीक्षा शुल्क: 500 रुपये
पात्र महिलाएं LIC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है-
स्टेप 1: LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: 'Bima Sakhi' सर्च करें और रजिस्ट्रेशन पेज खोलें
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पता और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी भरें
स्टेप 4: आवेदन जमा करें और आवश्यकता होने पर निर्धारित LIC शाखा में दस्तावेजों का सत्यापन कराएं
स्टेप 5: अनिवार्य प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा करें. सत्यापन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद LIC उम्मीदवार को एजेंट कोड जारी करेगा. इसके बाद वो योजना के तहत कार्य शुरू कर सकेगा.