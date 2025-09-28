पॉलिसी पर GST कटौती होते ही LIC की चांदी, पहले ही दिन आया ₹11000000000 का इनफ्लो

LIC: GST रिफॉर्म होते ही एवआईसी पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली. सरकार के फैसले के बाद 22 सितंबर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा. इससे पहले जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह पूरी तरह खत्म हो गया है. जीएसटी कटौती होते ही बीमा धारकों को फायदा तो हो ही रहा है, बीमा कंपनियों को इनफ्लो भी बढ़ रहा है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को तगड़ा मुनाफा हुआ है.

सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) में जीएसटी सुधार लागू होने के पहले दिन 1,100 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया है. एलआईसी को रिटेल पॉलिसीहोल्डर्स से करीब 5,000 करोड़ रुपए की मासिक प्रीमियम आय हासिल होती है. जीएसटी 2.0 के बाद पहले ही दिन देखा गया इनफ्लो पॉलिसीधारकों के बीच सकारात्मक भावना और बीमा क्षेत्र के लिए संभावित प्रोत्साहन को दर्शाता है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी हटने से पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियां खरीदारों के लिए अधिक किफायती और आकर्षक हो गई हैं, जिससे आने वाले महीनों में बिक्री में वृद्धि होने की उम्मीद है. इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, एलआईसी ने लाभ और प्रीमियम आय दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की थी.

जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया है, जो कि पहले 18 प्रतिशत थी. कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-जून तिमाही में 10,957 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही) की तुलना में 3.91 प्रतिशत अधिक है.

एलआईसी की शुद्ध प्रीमियम आय भी 4.7 प्रतिशत बढ़कर 1,19,618 करोड़ रुपए हो गई है. एलआईसी जीवन बीमा उद्योग में प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में 63 प्रतिशत से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ अपना नेतृत्व बनाए हुए है. एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दोरईस्वामी ने 7 अगस्त को एक्सचेंज को दी गई एक फाइलिंग में कहा इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय के आधार पर हमारी कुल बाजार हिस्सेदारी 63.51 प्रतिशत थी और हमने व्यक्तिगत और समूह व्यवसाय, दोनों में अपनी लीडरशीप पॉजिशन बनाए रखी है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन आधार शुद्ध लाभ पर 5 प्रतिशत बढ़कर 10,986.51 करोड़ रुपए हो गया था. आईएएनएस