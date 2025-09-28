Advertisement
trendingNow12939916
Hindi Newsबिजनेस

पॉलिसी पर GST कटौती होते ही LIC की चांदी, पहले ही दिन आया ₹11000000000 का इनफ्लो

GST रिफॉर्म होते ही एवआईसी पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली. सरकार के फैसले के बाद 22 सितंबर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा. इससे पहले जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह पूरी तरह खत्म हो गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 28, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पॉलिसी पर GST कटौती होते ही LIC की चांदी, पहले ही दिन आया ₹11000000000 का इनफ्लो

LIC: GST रिफॉर्म होते ही एवआईसी पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली. सरकार के फैसले के बाद 22 सितंबर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा. इससे पहले जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह पूरी तरह खत्म हो गया है. जीएसटी कटौती होते ही बीमा धारकों को फायदा तो हो ही रहा है, बीमा कंपनियों को इनफ्लो भी बढ़ रहा है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को तगड़ा मुनाफा हुआ है.  

LIC का कैश इनफ्लो बढ़ा 

सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) में जीएसटी सुधार लागू होने के पहले दिन 1,100 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया है.  एलआईसी को रिटेल पॉलिसीहोल्डर्स से करीब 5,000 करोड़ रुपए की मासिक प्रीमियम आय हासिल होती है. जीएसटी 2.0 के बाद पहले ही दिन देखा गया इनफ्लो पॉलिसीधारकों के बीच सकारात्मक भावना और बीमा क्षेत्र के लिए संभावित प्रोत्साहन को दर्शाता है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी हटने से पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियां खरीदारों के लिए अधिक किफायती और आकर्षक हो गई हैं, जिससे आने वाले महीनों में बिक्री में वृद्धि होने की उम्मीद है.  इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, एलआईसी ने लाभ और प्रीमियम आय दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की थी.  

Add Zee News as a Preferred Source

जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया है, जो कि पहले 18 प्रतिशत थी. कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-जून तिमाही में 10,957 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही) की तुलना में 3.91 प्रतिशत अधिक है.  

एलआईसी की शुद्ध प्रीमियम आय भी 4.7 प्रतिशत बढ़कर 1,19,618 करोड़ रुपए हो गई है. एलआईसी जीवन बीमा उद्योग में प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में 63 प्रतिशत से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ अपना नेतृत्व बनाए हुए है. एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दोरईस्वामी ने 7 अगस्त को एक्सचेंज को दी गई एक फाइलिंग में कहा इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय के आधार पर हमारी कुल बाजार हिस्सेदारी 63.51 प्रतिशत थी और हमने व्यक्तिगत और समूह व्यवसाय, दोनों में अपनी लीडरशीप पॉजिशन बनाए रखी है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन आधार शुद्ध लाभ पर 5 प्रतिशत बढ़कर 10,986.51 करोड़ रुपए हो गया था. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

LIC

Trending news

एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
;