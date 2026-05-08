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Hindi NewsबिजनेसLIC Investment: जब शेयर बाजार में मच रही थी भगदड़, तब LIC ने झोंक द‍िये 18500 करोड़; क्‍या है प्‍लान?

LIC Investment: जब शेयर बाजार में मच रही थी भगदड़, तब LIC ने झोंक द‍िये 18500 करोड़; क्‍या है प्‍लान?

Share Market Tips: मार्च त‍िमाही में जब भारतीय शेयर बाजार लहूलुहान हुआ तो एलआईसी ने मौका भांपते हुए मार्केट में 18500 करोड़ का भारी-भरकम न‍िवेश क‍िया गया. यह न‍िवेश एलआईसी ने देश की द‍िग्‍गज कंपन‍ियों में क‍िया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 08, 2026, 03:19 PM IST
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LIC Investment Plan: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से टैर‍िफ का ऐलान हो या यूएस-ईरान की जंग. प‍िछले करीब छह महीने के दौरान भारतीय शेयर बाजार में ग‍िरावट का रुख हावी रहा है. शेयर बाजार में हाहाकार के बीच जब मार्केट के बड़े-बड़े द‍िग्‍गज न‍िवेशक पीछे हट रहे थे, तब एलआईसी (LIC) ने बड़ा फैसला क‍िया. मार्च 2026 की तिमाही में जब बाजार 20 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा टूट गया तो एलआईसी ने 'कॉन्ट्रेरियन बेट' (बाजार के विपरीत दांव) लगाते हुए 2 अरब डॉलर (करीब 18,500 करोड़) का भारी-भरकम न‍िवेश क‍िया.

एलआईसी ने यह न‍िवेश उन दिग्गज कंपनियों में किया ज‍िनके शेयर की कीमत में 30% तक की भारी गिरावट देखी गई थी. LIC ने इस गिरावट का फायदा उठाते हुए देश की चुन‍िंदा कंपन‍ियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई. इन्‍वेस्‍टमेंट की ल‍िस्‍ट में टॉप पर बजाज फाइनेंस रहा. इसमें LIC ने करीब 2,167 करोड़ रुपये के 2.32 करोड़ शेयर खरीदे. यह शेयर इस दौरान 19% तक ग‍िर गया था. टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनी भारती एयरटेल में भी LIC ने 2,153 करोड़ रुपये का निवेश किया.

इंफोसिस में 1,897 करोड़ रुपये झोंके

आईटी सेक्टर में मंदी के बावजूद LIC ने टीसीएस (TCS) में 2,143 करोड़ रुपये और इंफोसिस में 1,897 करोड़ रुपये झोंक दिए. इन दोनों कंपन‍ियों के शेयर में क्रमश: 26% और 23% की गिरावट आई थी. सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) पर एलआईसी ने जबरदस्त भरोसा दिखाया और अपनी हिस्सेदारी को 1.10% से बढ़ाकर 2.54% कर लिया. इसके लिए LIC ने 2,044 करोड़ रुपये खर्च किए, भले ही स्टॉक 30% तक क्रैश हो गया था.

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सिप्ला में 9.59% की ह‍िस्‍सेदारी

इसी तरह फार्मा सेक्‍टर की दिग्गज कंपनी सिप्ला में 2,068 करोड़ रुपये का निवेश कर हिस्सेदारी को बढ़ाकर 9.59% कर लिया. ऑटो सेक्टर पर भी LIC ने अच्‍छा दांव लगाया और हुंदई मोटर इंडिया में 1,390 करोड़ और मारुति सुजुकी में 1,374 करोड़ का निवेश किया. एलआईसी (LIC) की यह स्‍ट्रैटजी 'बाय द डिप' यानी गिरावट में खरीदारी पर बेस्‍ड रही. इस तिमाही के दौरान एलआईसी (LIC) ने कुल 58 कंपनियों में अपनी ह‍िस्‍सेदारी को बढ़ाया है.

औसतन 12.24% की कमी आई

दिलचस्प बात यह है कि इन 58 कंपनियों के शेयरों की कीमतों में औसतन 12.24% की कमी आई थी, जिसका LIC ने अच्छी क्‍वाल‍िटी के एसेट्स जमा करने के लिए यूज क‍िया. हालांकि, मार्केट की चौतरफा गिरावट के कारण 31 मार्च 2026 तक एनएसई (NSE) में LIC की कुल होल्डिंग की वैल्यू 13.63% घटकर 15.11 लाख करोड़ रुपये रह गई. इसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई और एलएंडटी जैसी कंपनियां आज भी LIC के पोर्टफोलियो की दमदार कंपनियां बनी हुई हैं. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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