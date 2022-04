LIC IPO: खत्म हुआ इंतजार, मई की इस तारीख को ओपेन होगा LIC IPO; जानें सबकुछ

LIC IPO Launch Date: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ 4 मई को खुलकर 9 मई 2022 को बंद होगा. आईपीओ, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. जिससे सरकारी खजाने को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे

आईपीओ में एलआईसी की वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपये है. इस साल मार्च तक वित्त मंत्रालय ने एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की योजना बनाई थी. लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण इसका रोल-आउट स्थगित करना पड़ा.

The much-awaited initial public offering of the Life Insurance Corporation of India is likely to open on May 4: Sources privy to the development told ANI

— ANI (@ANI) April 25, 2022