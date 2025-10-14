What is LIC Jan Suraksha: देश के लोग अलग-अलग स्‍कीम में इनवेस्‍ट करना पसंद करते हैं. कोई एसआईपी (SIP) के जर‍िये म्‍युचुअल फंड में तो कोई, इक्‍व‍िटी में और कोई गोल्‍ड ईटीएफ में न‍िवेश करते हैं. इसके अलावा सरकारी योजनाओं की बात करें तो एलआईसी से लेकर पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना में अच्‍छा र‍िटर्न म‍िलता है. एलआईसी की कुछ योजनाएं आज भी शानदार र‍िटर्न दे रही हैं. देश की सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने एक्सचेंज फाइलिंग में दो नई स्‍कीम लॉन्‍च करने का ऐलान क‍िया है.

कल से ब‍िक्री के ल‍िए उपलब्‍ध होंगे प्‍लान

एलआईसी (LIC) की नई योजनाएं कल यानी 15 अक्टूबर से ग्राहकों को ब‍िक्री के लि‍ए उपलब्ध होंगी. इन योजनाओं का नाम एलआईसी जन सुरक्षा (LIC Jan Suraksha) और एलआईसी बीमा लक्ष्मी (LIC Bima Lakshmi) है. दोनों ही प्‍लान को अलग-अलग जरूरत वाले लोगों के लि‍ए शुरू क‍िया गया है.

एलआईसी जन सुरक्षा स्‍कीम को जानें

एलआईसी जन सुरक्षा (LIC Jan Suraksha) योजना गरीब और लोअर इनकम वाले लोगों के लिए सस्ता इंश्‍योरेंस प्लान है. यह नॉन-पार्टिसिपेट‍िंग और नॉन-लिंक्ड स्कीम है. यानी इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव या बोनस का क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ता. यह माइक्रोइंश्योरेंस प्लान है, ज‍िसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लि‍ए डिजाइन किया गया है. इसका प्रीम‍ियर भी कम है और पेमेंट के आसान ऑप्‍शन में उपलब्‍ध है. इसमें न‍िवेश करने से गरीब परिवारों को सस्ती आर्थ‍िक सुरक्षा म‍िलेगी.

क्‍या है एलआईसी बीमा लक्ष्मी योजना

यह नया लाइफ इंश्‍योरेंस और सेव‍िंग प्‍लान है. यह भी नॉन-पार्टिसिपेट‍िंग और नॉन-लिंक्ड प्‍लान है यानी इसका र‍िटर्न शेयर बाजार पर ड‍िपेंड नहीं है. इसमें लाइफ कवर के साथ मैच्योरिटी पर पैसे मिलेंगे. इस पॉल‍िसी को पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्‍च क‍िया जा रहा है. इससे सेव‍िंग और स‍िक्‍योर‍िटी दोनों का फायदा म‍िलेगा. यह म‍िड‍िल क्‍लास के ल‍िए अच्छा ऑप्‍शन है.

एलआईसी के शेयरों में हल्की तेजी

दो नई स्‍कीम का ऐलान क‍िये जाने के बाद एलआईसी के शेयरों में हल्की तेजी देखी गई. कमजोर बाजार के बावजूद शेयर 893.45 के लोअर लेवल से 904.15 तक पहुंचे. एलआईसी इन योजनाओं के जर‍िये आम आदमी तक इंश्‍योरेंस पहुंचाने का टारगेट रख रही है. जन सुरक्षा के जर‍िये गरीबों को सशक्त बनाया जाएगा, जबकि इंश्‍योरेंस लक्ष्मी सेव‍िंग को बढ़ावा देगी. द‍िवाली से पहले ये दोनों स्‍कीम लाने से लोगों का सेव‍िंग की तरफ रुझान बढ़ेगा. इनका प्रीमियम कम रखकर एलआईसी ने सबको कवर करने की कोशिश की है.