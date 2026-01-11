LIC Jeevan Utsav: सिर्फ एक बार का निवेश, लाइफटाइम फायदा! जानिए क्या है इस स्कीम की खासियत?

Life Insurance Corporation of India : इस साल यानी 2026 की शुरुआत में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने करोड़ों ग्राहकों को सौगात दी है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने 'जीवन उत्सव' नाम का एक सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कर दिया है. ये एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल सेविंग्स और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है.

पॉलिसी में क्या मिलेंगे फायदे?

ये प्लान 30 दिन की उम्र से लेकर 65 साल तक के लोगों के लिए है. इसमें न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड 500000 रुपये है. इसमें ज्यादा की कोई ऊपरी लिमिट नहीं, लेकिन अंडरराइटिंग के हिसाब से तय होता है. गारंटीड एडिशन पीरियड के दौरान हर पॉलिसी साल के आखिर में बेसिक सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पर 40 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा.

'जीवन उत्सव' सिंगल प्रीमियम प्लान

LIC ने ये भी बताया कि यह प्लान नॉन-पार्टिसिपेटिंग है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई बोनस नहीं जोड़ा जाएगा. इस पॉलिसी के लाभार्थियों को सिर्फ सम एश्योर्ड (मुख्य कवरेज राशि) और पॉलिसी में बताए गए कोई अन्य गारंटीड फायदे मिलेंगे. LIC मल्टीपल प्रीमियम वाला जीवन उत्सव प्लान भी देता है. LIC का जीवन उत्सव एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल, सेविंग्स, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. ये प्लान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवारों को फाइनेंशियल सहायता और जीवित पॉलिसीधारकों के लिए चुने गए विकल्प के अनुसार रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के रूप में सर्वाइवल बेनिफिट देगा.

जिंदगी भर कवरेज के लिए सिर्फ एक बार प्रीमियम

नया 'जीवन उत्सव' सिंगल प्रीमियम प्लान भी इसी तरह की सुविधाओं वाला हो सकता है. ये पॉलिसीहोल्डर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवारों को फाइनेंशियल सहायता देगा. LIC ने अभी तक इस LIC स्कीम के लिए प्रीमियम की सही रेंज का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, इसकी कीमत अधिक हो सकती है क्योंकि इसमें जिंदगी भर के कवरेज के लिए सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होता है.