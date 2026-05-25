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Hindi NewsबिजनेसLIC ने लॉन्‍च क‍िये दो सबसे फाड़ू प्‍लान, एक ही प्रीम‍ियम पर पत‍ि-पत्‍नी होंगे कवर, र‍िटर्न भी म‍िलेगा शानदार

LIC ने लॉन्‍च क‍िये दो सबसे फाड़ू प्‍लान, एक ही प्रीम‍ियम पर पत‍ि-पत्‍नी होंगे कवर, र‍िटर्न भी म‍िलेगा शानदार

LIC Jeevan Sathi Plan: एलआईसी की तरफ से पत‍ि-पत्‍नी दोनों को कवर करने वाले दो शानदार प्‍लान लॉन्‍च क‍िये गए हैं. इन प्‍लान में एक ही प्रीम‍ियम पर पत‍ि-पत्‍नी दोनों का इंश्‍योरेंस रहता है. आइए जानते हैं व‍िस्‍तार से-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 25, 2026, 03:18 PM IST
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LIC New Plan: सरकारी इंश्‍योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने शादीशुदा लोगों के ल‍िए बेहद शानदार और अनूठा प्‍लान पेश किया है. एलआईसी (LIC) की तरफ से दो नए ज्‍वाइंट लाइफ इंश्योरेंस सेव‍िंग प्‍लान लॉन्‍च क‍िये गए हैं. नए प्‍लान का नाम 'एलआईसी न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम' LIC’s New Jeevan Sathi (single premium) और 'एलआईसी न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम' LIC’s New Jeevan Sathi (Limited Premium) है. ये दोनों ही प्लान खासतौर पर उन कपल्‍स को ध्‍यान में रखकर तैयार किये गए हैं, जो एक ही पॉलिसी के तहत फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी और लॉन्‍ग टर्म सेव‍िंग का फायदा उठाना चाहते हैं.

ये दोनों प्रोडक्‍ट नॉन-पार्टिसिपेटिंग (नॉन-पार) और बाजार के र‍िस्‍क से पूरी तरह अलग यानी नॉन-मार्केट लिंक्ड प्‍लान हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पॉल‍िसीहोल्‍डर को पहले से तय गारंटीड एडिशंस और एफडी बेनेफिट म‍िलते हैं, ज‍िससे मैच्योरिटी और मिलने वाले रिटर्न को लेकर पूरी न‍िश्‍च‍ितता रहती है. 

क्या है LIC न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम प्लान

एलआईसी का 'न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम' नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, पर्सनल लाइफ इंश्‍योरेंस और सेव‍िंग प्‍लान है. यह ऐसा प्लान है जिसमें पति-पत्‍नी दोनों को एक साथ कवर किया जाता है और प्रीमियम का भुगतान केवल एक ही बार यानी सिंगल प्रीमियम के रूप में करना होता है. चूंकि यह एक नॉन-पार प्रोडक्ट है, इसलिए पॉलिसीहोल्‍डर की मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले सभी बेन‍िफ‍िट पूरी तरह गारंटीड और फिक्स्ड होते हैं. इस योजना का कंपनी के र‍ियर परफॉर्मेंस या प्रॉफ‍िट से कोई लेना-देना नहीं होता. इसका सीधा मतलब है कि यह पॉल‍िसी भविष्य में म‍िलने वाले किसी भी बेन‍िफ‍िट जैसे बोनस या सरप्लस में हिस्सेदारी की हकदार नहीं होगी.

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सिंगल प्रीमियम प्लान की विशेषताएं

सिंगल प्रीमियम प्लान की सबसे बड़ी खूबी इसका एकमुश्त प्रीम‍ियम भुगतान है. इससे हर साल प्रीमियम जमा करने की झंझट खत्म हो जाती है. यह पॉलिसी शादीशुदा जोड़े को एक ही छत के नीचे ज्‍वाइंट इंश्‍योरेंस स‍िक्‍योर‍िटी देती है. प्लान के तहत पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति 1,000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड पर 70 रुपये की दर से 'गारंटीड एडिशन' दिया जाता है. इसके अलावा, कस्‍टमर को अपनी जरूरत के अनुसार र‍िस्‍क कवर चुनने के लिए दो 'डेथ बेनेफिट ऑप्शंस' मिलते हैं. पॉलिसीहोल्‍डर अपनी सुविधा से पॉलिसी की अवधि का चुनाव कर सकते हैं और मैच्योरिटी या डेथ बेनेफिट की राशि को एक साथ लेने के बजाय किश्तों में पाने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

क्‍या है LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम प्लान?

एलआईसी का दूसरा प्लान 'न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम' भी एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है. यह ज्‍वाइंट जीवन एंडोमेंट प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो केवल एक न‍िश्‍च‍ित सीमित अवधि तक ही प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन स‍िक्‍योर‍िटी लंबे समय तक चाहते हैं. यह प्लान सेव‍िंग और स‍िक्‍योर‍िटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैच्योरिटी या मौत होने पर मिलने वाले रिटर्न पूरी तरह फिक्स्ड और गारंटीड होते हैं.

लिमिटेड प्रीमियम प्लान के खास फीचर्स

यह ज्‍वाइंट लाइफ प्लान भी क‍िसी भी शादीशुदा जोड़े को एक ही पॉलिसी के तहत कवर करता है. इस प्लान की यूएसपी (USP) यह है कि प्रीमियम पेमेंट की अवधि के दौरान यदि दोनों में से किसी एक साथी की पहले मौत हो जाती है तो आगे के सभी प्रीमियम पूरी तरह माफ कर दिए जाते हैं और पॉलिसी बिना किसी रुकावट के चलती रहती है. इस प्लान में पूरी पॉलिसी टेन्‍योर के दौरान भुगतान किए गए कुल सालाना टेबुलर प्रीमियम के 7% की शानदार दर से गारंटीड एडिशन जोड़ा जाता है. कस्‍टमर को इसमें दो डेथ बेनेफिट ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करने, प्रीमियम का भुगतान करने और पॉलिसी की अवधि तय करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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