LIC Lapsed Policy: यद‍ि आप एलआईसी के ग्राहक हैं या आपने क‍िसी तरह की पॉल‍िसी ले रखी है तो यह खबर आपके काम की है. प्रीम‍ियम नहीं भर पाने के कारण कई बार पॉल‍िसी लैप्‍स हो जाती है. यद‍ि आपकी भी कोई पॉल‍िसी पहले ही लैप्‍स हो चुकी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ने 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक दो महीने की स्पेशल ड्राइव शुरू की है.

लेट फीस में कंपनी क्‍यों दे रही छूट?

एलआईसी की तरफ से शुरू क‍िये गए अभियान का मकसद ऐसे पॉलिसीहोल्‍डर की मदद करना है, जिनकी पर्सनल पॉलिसी किसी भी कारण लैप्स हो गई है. कैंपेन के तहत सभी नॉन-लिंक्ड पॉलिसी पर लेट फीस में 30% तक की छूट दी जाएगी, जो क‍ि अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है. खास बात यह है क‍ि माइक्रो इंश्योरेंस पॉल‍िसी पर लेट फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, ताकि कम आमदनी वाले लोग आसानी से कवर बहाल कर सकें.

LIC की कौन सी पॉलिसी हो सकती है रिवाइव?

एलआईसी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया क‍ि ऐसी पॉल‍िसी जो प्रीमियम भरने के दौरान लैप्स हुई हैं. साथ ही उन पॉलिसी का टर्म पूरी तरह खत्‍म नहीं हुआ है. उन्‍हें इस ड्राइव के तहत दोबारा चालू क‍िया जा सकता है. रिवाइवल के लिए मेडिकल या हेल्थ चेकअप के नियम पहले की ही तरह रहेंगे, उनमें क‍िसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. एलआईसी (LIC) की तरफ से कहा गया क‍ि कई लोग मुश्किल हालात की वजह से प्रीमियम समय पर नहीं भर पाए. इस कैंपेन के तहत वे अपनी पुरानी पॉलिसी को फिर से शुरू कर परिवार की वित्तीय सुरक्षा बहाल कर सकते हैं.

LIC की पॉलिसी को जारी क्‍यों रखें?

LIC की तरफ से जोर देकर कहा गया क‍ि पॉलिसी को चालू रखना बहुत जरूरी है. पॉल‍िसी चालू रखने से आपको जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस का फायदा म‍िल सकेगा. कंपनी की तरफ से अपने पॉलिसीहोल्‍डर और उनके परिवार की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाता है. आइए जानते हैं लैप्‍स पॉल‍िसी को कंटीन्‍यू करने के तरीके के बारे में-

पॉलिसी स्टेटस चेक करें

सबसे पहले आप अपनी पॉल‍िसी के स्टेटस के बारे में पता लगाएं क‍ि यह लैप्स्ड है या नहीं. LIC की वेबसाइट (licindia.in) पर जाएं, कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करें या 'Policy Status' चेक करें. अगर नया यूजर हैं तो रजिस्टर करें. आप LIC ब्रांच, एजेंट या हेल्पलाइन (155255 या 1800-33-44-33) से भी स्टेटस पता कर सकते हैं. पॉलिसी अलग-अलग कारण से लैप्‍स हो सकती है. पहला पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म में लैप्स हुई हो. दूसरा पॉलिसी टर्म पूरा नहीं हुआ हो. फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर हो.

जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करें

इसके बाद आप जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें. इनमें पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नंबर. रिवाइवल एप्लीकेशन फॉर्म (LIC ब्रांच से मिलेगा या वेबसाइट से डाउनलोड करें). हेल्थ डिक्लेरेशन (स्वास्थ्य संबंधी जानकारी) और यद‍ि जरूरी हो तो मेडिकल रिपोर्ट / एग्जामिनेशन. इसके अलावा KYC डॉक्यूमेंट्स भी जरूर चाह‍िए. अब सभी बकाया प्रीमियम की ब्‍याज और लेट फीस के साथ कैलकुलेशन होगी. इसमें आपको 30% तक (अध‍िकतम 5,000 रुपये) की छूट म‍िलेगी. पॉल‍िसी का पेमेंट आप LIC ब्रांच, ऑनलाइन पोर्टल, UPI / NEFT या एजेंट के जरिये कर सकते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: पॉलिसी लैप्स क्या होती है?

जवाब: पॉलिसी तब लैप्स हो जाती है जब आप ग्रेस पीरियड (आमतौर पर 15-30 दिन) के अंदर प्रीमियम नहीं भरते. इससे कवरेज बंद हो जाता है और बोनस / लाभ तक रुक जाते हैं.

सवाल: लैप्स्ड पॉलिसी को कितने समय में रिवाइव कर सकते हैं?

जवाब: आमतौर पर फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर. स्पेशल कैंपेन के तहत भी यही न‍ियम द‍िया गया है. लेकिन इस बार कैंपेन के तहत लेट फीस में छूट मिल रही है.

सवाल: स्पेशल कैंपेन में क्‍या खास छूट मिल रही है?

जवाब: नॉन-लिंक्ड पॉलिसी पर लेट फीस में 30% तक की छूट (अध‍िकतम 5,000 रुपये) दी जा रही है. माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी पर 100% लेट फीस माफ है. बकाया प्रीमियम + इंटरेस्ट भरना होगा.

सवाल: क‍िस पॉलिसी को कैंपेन में र‍िवाइव कर सकते हैं?

जवाब: ऐसी पॉलिसी जो प्रीमियम पेइंग टर्म में लैप्स हुई हों, पॉलिसी टर्म पूरा न हुआ हो और फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर हों.