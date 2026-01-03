Advertisement
trendingNow13062258
Hindi Newsबिजनेसनए साल में LIC का बड़ा ऐलान, लैप्‍स हुई पॉल‍िसी पर भी कंपनी दे रही यह सुव‍िधा; आज ही चेक करें अपडेट

नए साल में LIC का बड़ा ऐलान, लैप्‍स हुई पॉल‍िसी पर भी कंपनी दे रही यह सुव‍िधा; आज ही चेक करें अपडेट

LIC Policy Revive Plan: कई बार पार‍िवार‍िक द‍िक्‍कत या फाइनेंश‍ियल प्रॉब्‍लम के कारण लोग एलआईसी का प्रीमियम नहीं भर पाते और उनकी पॉल‍िसी लैप्‍स हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो च‍िंता मत कीज‍िए, इंश्‍योरेंस कंपनी ने आपके ल‍िए बड़ा ऐलान क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल में LIC का बड़ा ऐलान, लैप्‍स हुई पॉल‍िसी पर भी कंपनी दे रही यह सुव‍िधा; आज ही चेक करें अपडेट

LIC Lapsed Policy: यद‍ि आप एलआईसी के ग्राहक हैं या आपने क‍िसी तरह की पॉल‍िसी ले रखी है तो यह खबर आपके काम की है. प्रीम‍ियम नहीं भर पाने के कारण कई बार पॉल‍िसी लैप्‍स हो जाती है. यद‍ि आपकी भी कोई पॉल‍िसी पहले ही लैप्‍स हो चुकी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ने 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक दो महीने की स्पेशल ड्राइव शुरू की है.

लेट फीस में कंपनी क्‍यों दे रही छूट?

एलआईसी की तरफ से शुरू क‍िये गए अभियान का मकसद ऐसे पॉलिसीहोल्‍डर की मदद करना है, जिनकी पर्सनल पॉलिसी किसी भी कारण लैप्स हो गई है. कैंपेन के तहत सभी नॉन-लिंक्ड पॉलिसी पर लेट फीस में 30% तक की छूट दी जाएगी, जो क‍ि अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है. खास बात यह है क‍ि माइक्रो इंश्योरेंस पॉल‍िसी पर लेट फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, ताकि कम आमदनी वाले लोग आसानी से कवर बहाल कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

LIC की कौन सी पॉलिसी हो सकती है रिवाइव?
एलआईसी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया क‍ि ऐसी पॉल‍िसी जो प्रीमियम भरने के दौरान लैप्स हुई हैं. साथ ही उन पॉलिसी का टर्म पूरी तरह खत्‍म नहीं हुआ है. उन्‍हें इस ड्राइव के तहत दोबारा चालू क‍िया जा सकता है. रिवाइवल के लिए मेडिकल या हेल्थ चेकअप के नियम पहले की ही तरह रहेंगे, उनमें क‍िसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. एलआईसी (LIC) की तरफ से कहा गया क‍ि कई लोग मुश्किल हालात की वजह से प्रीमियम समय पर नहीं भर पाए. इस कैंपेन के तहत वे अपनी पुरानी पॉलिसी को फिर से शुरू कर परिवार की वित्तीय सुरक्षा बहाल कर सकते हैं.

LIC की पॉलिसी को जारी क्‍यों रखें?
LIC की तरफ से जोर देकर कहा गया क‍ि पॉलिसी को चालू रखना बहुत जरूरी है. पॉल‍िसी चालू रखने से आपको जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस का फायदा म‍िल सकेगा. कंपनी की तरफ से अपने पॉलिसीहोल्‍डर और उनके परिवार की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाता है. आइए जानते हैं लैप्‍स पॉल‍िसी को कंटीन्‍यू करने के तरीके के बारे में-

पॉलिसी स्टेटस चेक करें
सबसे पहले आप अपनी पॉल‍िसी के स्टेटस के बारे में पता लगाएं क‍ि यह लैप्स्ड है या नहीं. LIC की वेबसाइट (licindia.in) पर जाएं, कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करें या 'Policy Status' चेक करें. अगर नया यूजर हैं तो रजिस्टर करें. आप LIC ब्रांच, एजेंट या हेल्पलाइन (155255 या 1800-33-44-33) से भी स्टेटस पता कर सकते हैं. पॉलिसी अलग-अलग कारण से लैप्‍स हो सकती है. पहला पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म में लैप्स हुई हो. दूसरा पॉलिसी टर्म पूरा नहीं हुआ हो. फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर हो.

जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करें
इसके बाद आप जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें. इनमें पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नंबर. रिवाइवल एप्लीकेशन फॉर्म (LIC ब्रांच से मिलेगा या वेबसाइट से डाउनलोड करें). हेल्थ डिक्लेरेशन (स्वास्थ्य संबंधी जानकारी) और यद‍ि जरूरी हो तो मेडिकल रिपोर्ट / एग्जामिनेशन. इसके अलावा KYC डॉक्यूमेंट्स भी जरूर चाह‍िए. अब सभी बकाया प्रीमियम की ब्‍याज और लेट फीस के साथ कैलकुलेशन होगी. इसमें आपको 30% तक (अध‍िकतम 5,000 रुपये) की छूट म‍िलेगी. पॉल‍िसी का पेमेंट आप LIC ब्रांच, ऑनलाइन पोर्टल, UPI / NEFT या एजेंट के जरिये कर सकते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: पॉलिसी लैप्स क्या होती है?
जवाब: पॉलिसी तब लैप्स हो जाती है जब आप ग्रेस पीरियड (आमतौर पर 15-30 दिन) के अंदर प्रीमियम नहीं भरते. इससे कवरेज बंद हो जाता है और बोनस / लाभ तक रुक जाते हैं.

सवाल: लैप्स्ड पॉलिसी को कितने समय में रिवाइव कर सकते हैं?
जवाब: आमतौर पर फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर. स्पेशल कैंपेन के तहत भी यही न‍ियम द‍िया गया है. लेकिन इस बार कैंपेन के तहत लेट फीस में छूट मिल रही है.

सवाल: स्पेशल कैंपेन में क्‍या खास छूट मिल रही है?
जवाब: नॉन-लिंक्ड पॉलिसी पर लेट फीस में 30% तक की छूट (अध‍िकतम 5,000 रुपये) दी जा रही है. माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी पर 100% लेट फीस माफ है. बकाया प्रीमियम + इंटरेस्ट भरना होगा.

सवाल: क‍िस पॉलिसी को कैंपेन में र‍िवाइव कर सकते हैं?
जवाब: ऐसी पॉलिसी जो प्रीमियम पेइंग टर्म में लैप्स हुई हों, पॉलिसी टर्म पूरा न हुआ हो और फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर हों. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LIC

Trending news

दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
Mohan Bhagwat
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं