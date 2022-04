LIC Scheme: अपने बच्चे को गिफ्ट करें एलआईसी की खास पॉलिसी, नौकरी से पहले हो जाएगा मालामाल

New Children's Money Back Plan: अगर आप भी अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए सेविंग्स प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आप आज ही एलआईसी की स्कीम न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान (New Children's Money Back Plan In Hindi) में निवेश करना शुरू कर दीजिए. आइए जानते हैं इस स्कीम की डिटेल.