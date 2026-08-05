LIC OFS: अगर आप भी एलआईसी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो एलआईसी (LIC) के ऑफर फॉर सेल (OFS) में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दांव लगाने का 5 अगस्त को शानदार मौका है. नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह ऑफर (OFS) मंगलवार को खुला था, इसे शेयर बाजार से शानदार रिस्पांस मिला है. नॉन-रिटेल सेक्टर में इसे बेस इश्यू से 3.32 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया. इस रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने पूरे ग्रीनशू ऑप्शन का यूज करने का फैसला किया है. इस बारे में दीपम (DIPAM) के सेक्रेटरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर जानकारी शेयर की.
देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) में सरकार इस प्रोसेस के जरिये कुल 6.5% तक हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर रही है. इसमें ढाई फीसदी हिस्सेदारी का बेस इश्यू रखा गया था, जबकि अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्रीनशू ऑप्शन शामिल किया गया है. यदि यह साढ़े 6 प्रतिशत की इक्विटी पूरी तरह बिक जाती है तो सरकार को इससे करीब 31,000 करोड़ रुपये मिलेगा. इससे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में ओएफएस (OFS) के जरिये सरकार का विनिवेश संग्रह 50,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा. सरकार ने OFS के लिए फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया है.
सबसे पहले अपने ब्रोकर के पोर्टल या मोबाइल ट्रेडिंग ऐप पर लॉगइन करना होगा.
अब ऐप में दिये गए IPO, OFS या कॉरपोरेट एक्शंस वाले सेक्शन में जाना होगा.
अब एक्टिव OFS टैब पर क्लिक करके LIC सलेक्ट करें.
इसके बाद आप जितने शेयर लेना चाहते हैं उनके नंबर दर्ज करें और कट-ऑफ प्राइस या अपनी बोली की कीमत चुनें.
इसके बाद आप अपना ऑर्डर सब्मिट कर दें.
ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपके ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है.
OFS में कट-ऑफ प्राइस से नीचे दी गई बोलियों को खारिज कर दिया जाएगा. गैर-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्लियरिंग प्राइस 383.1 रुपये तय किया गया था. यदि यह OFS पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो एलआईसी में सरकार की कुल हिस्सेदारी घटकर 90% रह जाएगी. जून तिमाही के अंत तक कंपनी में करीब 21 लाख स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर (2 लाख तक की पूंजी वाले) थे, जिनके पास कुल डेढ़ फीसदी हिस्सेदारी थी. इससे पहले मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में एलआईसी (LIC) के शेयर में भारी गिरावट देखी गई थी और यह 8.7% टूटकर 391.3 रुपये पर बंद हुआ.
एलआईसी के शेयर में बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान हल्की तेजी देखी गई. कारोबारी सत्र के दौरान सुबह करीब 11.30 बजे एलआईसी का शेयर चौथाई फीसदी की मामूली तेजी के साथ 392 रुपये पर कारोबार करते देखा गया. शेयर का 52 हफ्ते का रिकॉर्ड हाई लेवल 468 रुपये और लो लेवल 361 रुपये है. कंपनी का कुल मार्केट कैप 4,95,626 करोड़ रुपये है.