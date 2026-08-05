OFS में कट-ऑफ प्राइस से नीचे दी गई बोलियों को खारिज कर दिया जाएगा. गैर-रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए क्लियरिंग प्राइस 383.1 रुपये तय क‍िया गया था. यदि यह OFS पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो एलआईसी में सरकार की कुल हिस्सेदारी घटकर 90% रह जाएगी. जून तिमाही के अंत तक कंपनी में करीब 21 लाख स्‍मॉल रिटेल इन्‍वेस्‍टर (2 लाख तक की पूंजी वाले) थे, जिनके पास कुल डेढ़ फीसदी हिस्सेदारी थी. इससे पहले मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में एलआईसी (LIC) के शेयर में भारी गिरावट देखी गई थी और यह 8.7% टूटकर 391.3 रुपये पर बंद हुआ.