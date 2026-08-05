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LIC OFS: शेयर बाजार का सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल, आज LIC में न‍िवेश का मौका; कैसे करें इन्‍वेस्‍ट?

LIC Share Price: एलआईसी का ओएफएस (OFS) आज से र‍िटेल इन्‍वेस्‍टर्स के लि‍ए खुल गया है. एक द‍िन पहले नॉन-र‍िटेल सेक्‍टर में इसे बेस इश्यू से 3.32 गुना सब्सक्राइब किया गया. आइए जानते हैं न‍िवेश करने का मौका-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:49 AM IST
LIC OFS: शेयर बाजार का सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल, आज LIC में न‍िवेश का मौका; कैसे करें इन्‍वेस्‍ट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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