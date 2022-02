LIC: एलआईसी के ग्राहक ध्यान दें! इन दो पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव, निवेश से पहले यहां करें चेक

नई दिल्ली: एलआईसी के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी दो बीमा पॉलिसियों मे बाद किया है. एलआईसी ने जीवन अक्षय VII (Jeevan Akshay VII) और न्यू जीवन शांति (New Jeevan Shanti) में संशोधन की का ऐलान किया है. दरअसल, एलआईसी ने अपनी एन्युटी योजनाओं- जीवन अक्षय VII (प्लान 857) और एलआईसी की नई जीवन शांति (प्लान 858) की एन्युटी दरों में बदलाव किया है. इन बीमा योजनाओं का रिवाइज्ड एन्युटी रेट्स 1 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

LIC के अनुसार, न्यू जीवन शांति के दोनों एन्युटी विकल्पों के तहत एन्युटी राशि की गणना एलआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कैलकुलेटर के साथ-साथ अलग-अलग एलआईसी ऐप (LIC Apps) के जरिए की जा सकती है. ये बीमा योजनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध हैं. को भी ग्राहक एलआईसी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या फिर ब्रांच चैनल पर जाकर ऑफलाइन प्लान खरीद सकते हैं.

एलआईसी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, एन्युटी रेट्स में संशोधन के अलावा, एलआईसी के जीवन अक्षय VII (प्लान नंबर 857) को अन्य मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों के साथ नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (CPSC – SPV) से खरीदा जा सकता है.

Press Release - Revision in annuity rates of annuity plans

