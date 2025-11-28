LIC Share Price: देश की सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC में हिस्सा बढ़ाकर 10.596% कर दिया है. इसके लिए 20 मई 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच खुले बाजार से 37.82 लाख एक्‍स्‍ट्रा शेयर खरीदे गए, जिनकी कीमत करीब 700-750 करोड़ रुपये के करीब बताई जा रही है. पहले LIC के पास 8.58% की ह‍िस्‍सेदारी थी, जो क‍ि बढ़कर 10% के पार पहुंच गई है.

LIC ने सरकारी कंपनी NBCC (India) में भी 30.24 लाख शेयर और खरीदें हैं. इसके साथ ही कुल हिस्सेदारी बढ़कर 4.477% हो गई है. खास बात यह है क‍ि शेयर खरीदने के बावजूद ह‍िस्‍सेदारी का प्रतिशत पहले के 6.548% से कम हो गया. इसका कारण NBCC का वोटिंग कैपिटल 180 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 270 करोड़ शेयर करना है. एलआईसी (LIC) की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि सभी शेयर मार्केट से ही खरीदे गए, कोई प्राइवेट डील या राइट्स इश्यू नहीं हुआ.

शेयर में ग‍िरावट के बावजूद LIC को भरोसा

अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी का शेयर प‍िछले एक साल के दौरान 15 प्रत‍िशत ग‍िर चुका है. छह महीने में इसमें 3% की ग‍िरावट देखी जा रही है. शेयर 52 वीक के हाई लेवल 2,324 रुपये से 20% नीचे ट्रेंड कर रहा है. पांच साल में इसने महज 9% का रिटर्न द‍िया है. इसके बावजूद LIC ने इस पर बड़ा दांव लगाया है.

एक साल में शेयर में 20% की तेजी

दूसरी तरफ NBCC के शेयर में तेजी है. एक साल में इसमें 20% की तेजी और तीन महीने में 20% की तेजी देखने को म‍िल रही है. पिछले एक महीने में ही यह शेयर 7% उछल गया है. पांच साल में शेयर ने 581% का र‍िटर्न द‍िया है. यानी ज‍िस न‍िवेशक ने पांच साल पहले 10 हजार रुपये का न‍िवेश क‍िया होगा, उसका र‍िटर्न बढ़कर 68000 रुपये पर पहुंच गया होगा. शेयर 52 वीक के हाई 130.60 से महज 9% नीचे है. सरकारी प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट बूम के कारण NBCC के शेयर में तेजी बरकरार है. LIC के पास 8-9 लाख करोड़ रुपये का इक्‍व‍िटी पोर्टफोलियो है.