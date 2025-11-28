Advertisement
trendingNow13021617
Hindi Newsबिजनेस

LIC ने इस सीमेंट कंपनी में बढ़ाई ह‍िस्‍सेदारी, 8 से बढ़कर डबल ड‍िज‍िट में पहुंचा शेयर

LIC Stake in Adani Group: एलआईसी की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपन‍ियों में न‍िवेश क‍िया जा रहा है. एलआईसी ने इसके अलावा एनबीसीसी में भी ह‍िस्‍सेदारी खरीदी है. ज‍िसके बाद यह बढ़कर 4 प्रत‍िशत के पार चली गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIC ने इस सीमेंट कंपनी में बढ़ाई ह‍िस्‍सेदारी, 8 से बढ़कर डबल ड‍िज‍िट में पहुंचा शेयर

LIC Share Price: देश की सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC में हिस्सा बढ़ाकर 10.596% कर दिया है. इसके लिए 20 मई 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच खुले बाजार से 37.82 लाख एक्‍स्‍ट्रा शेयर खरीदे गए, जिनकी कीमत करीब 700-750 करोड़ रुपये के करीब बताई जा रही है. पहले LIC के पास 8.58% की ह‍िस्‍सेदारी थी, जो क‍ि बढ़कर 10% के पार पहुंच गई है.

LIC ने सरकारी कंपनी NBCC (India) में भी 30.24 लाख शेयर और खरीदें हैं. इसके साथ ही कुल हिस्सेदारी बढ़कर 4.477% हो गई है. खास बात यह है क‍ि शेयर खरीदने के बावजूद ह‍िस्‍सेदारी का प्रतिशत पहले के 6.548% से कम हो गया. इसका कारण NBCC का वोटिंग कैपिटल 180 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 270 करोड़ शेयर करना है. एलआईसी (LIC) की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि सभी शेयर मार्केट से ही खरीदे गए, कोई प्राइवेट डील या राइट्स इश्यू नहीं हुआ.

शेयर में ग‍िरावट के बावजूद LIC को भरोसा

Add Zee News as a Preferred Source

अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी का शेयर प‍िछले एक साल के दौरान 15 प्रत‍िशत ग‍िर चुका है. छह महीने में इसमें 3% की ग‍िरावट देखी जा रही है. शेयर 52 वीक के हाई लेवल 2,324 रुपये से 20% नीचे ट्रेंड कर रहा है. पांच साल में इसने महज 9% का रिटर्न द‍िया है. इसके बावजूद LIC ने इस पर बड़ा दांव लगाया है.

एक साल में शेयर में 20% की तेजी
दूसरी तरफ NBCC के शेयर में तेजी है. एक साल में इसमें 20% की तेजी और तीन महीने में 20% की तेजी देखने को म‍िल रही है. पिछले एक महीने में ही यह शेयर 7% उछल गया है. पांच साल में शेयर ने 581% का र‍िटर्न द‍िया है. यानी ज‍िस न‍िवेशक ने पांच साल पहले 10 हजार रुपये का न‍िवेश क‍िया होगा, उसका र‍िटर्न बढ़कर 68000 रुपये पर पहुंच गया होगा. शेयर 52 वीक के हाई 130.60 से महज 9% नीचे है. सरकारी प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट बूम के कारण NBCC के शेयर में तेजी बरकरार है. LIC के पास 8-9 लाख करोड़ रुपये का इक्‍व‍िटी पोर्टफोलियो है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LIC

Trending news

स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को मिल रही चुनौतियां
power index 2025
भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को मिल रही चुनौतियां
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
Maharashtra news
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन