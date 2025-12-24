Advertisement
मात्र एक बार निवेश... और हर महीने पाएं 12000 रुपये; इस धांसू पेंशन स्कीम के बारे में आपको पता है?

Pension Plan: रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को पेंशन प्लान की भी फिक्र होती है. कई ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी के समय ही कुछ ऐसी योजनाओं में निवेश कर लेते हैं जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिल जाते हैं जो उनके बुढ़ापे में काफी मदद करते हैं. हम यहां एक खास पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं जिसमें एक बार निवेश कर रिटायरमेंट के बाद जीवनभर पेंशन पा सकते हैं. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:12 PM IST
LIC Pension Plan: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कमाई के साथ कुछ हिस्सों को बचाना भी जरूरी होता है. कई लोग इसके लिए कई प्रकार के निवेश करते हैं, इनमें शेयर बाजार में निवेश, बैंक में पैसे जमा करना, पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसे रखना और गोल्ड-सिल्वर की खरीदारी करना शामिल है. कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें नौकरी के बाद रिटायरमेंट वाली जिंदगी को बिना किसी आर्थिक दिक्कतों को जीने की प्लानिंग होती है, वे इसके लिए कई प्रकार की पेंशन स्कीम की भी बात करते हैं और एक अच्छी सी स्कीम को देखकर उसमें निवेश की प्लानिंग करते हैं. यहां हम आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें मात्र एक बार निवेश कर आप जीवन भर पेंशन पा सकते हैं. यह पेंशन प्लान किसी बैंक की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक LIC की है. यहां हम बात LIC Saral Pension Plan (एलआईसी सरल पेंशन प्लान) की कर रहे हैं. 

एलआईसी सरल पेंशन प्लान

LIC की सरल पेंशन प्लान (LIC Saral Pension Plan) रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को जीने के लिए बहुत ही खास प्लान है. इस स्कीम में आप अकेले या फिर पति-पत्नी मिलकर एकमुश्त निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं. इस स्कीम में एक बार निवेश करने के बाद आपको अपने बुढ़ापे की जीवन को लेकर ज्यादा नहीं सोचना होगा और आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी. एलआईसी के इस प्लान यानी Saral Pension Plan में निवेश करने की उम्र सीमा 40 साल से लेकर 80 साल तक की है. मतलब कि आप इस योजना में 40 की उम्र से लेकर 80 तक की उम्र के बीच कभी भी निवेश कर सकते हैं. यह एलआईसी की एक गारंटीड पेंशन स्कीम है, जो आपकी बढ़ती उम्र में रुपयों की टेंशन को भी खत्म कर सकती है. इतना ही नहीं इस स्कीम में डेथ बेनेफिट भी शामिल है. मतलब कि अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को निवेश के पैसों को लौटा दिया जाएगा.

ऐसे कर सकते हैं निवेश

इस योजना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, Saral Pension Plan की स्कीम में आप न्यूनतम यानी कम से कम 12,000 रुपये की सालाना की Annuity खरीद सकते हैं. हालांकि, इस स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है. आप जितना चाहें उतना अधिक निवेश कर सकते हैं. इस निवेश के बाद आप तय नियम के अनुसार, उतना पेंशन पा सकते हैं. एलआईसी की इस पॉलिसी को खरीदने पर आपको लोन की भी सुविधा मिल जाती है. 

यह भी पढ़ें- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलर्ट, क्या आपको दोबारा भरना पड़ेगा ITR?

हर महीने 12000 रुपये की पेंशन 

जैसा कि हमने पहले ही जाना कि आप LIC Saral Pension Plan में एक बार निवेश करके Annuity खरीद सकते हैं. अब इसमें निवेश को लेकर LIC Calculator के मुताबिक देखें तो अगर आप 42 साल की उम्र में 30 लाख रुपये की Annuity खरीदते हैं तो आपको हर महीनी गारंटीड 12,388 रुपये की पेंशन मिलेगी. मतलब कि अगर आप एक बार में 30 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 12 हजार से ऊपर की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी. इस प्लान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...

LICLIC Saral Pension Plan

