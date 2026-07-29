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LIC ने सरकार की झोली भरी, ₹12,207 करोड़ का डिविडेंड सौंपा; वित्त मंत्री को मिला चेक

ये भुगतान सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने में मददगार साबित होगा. LIC देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में शामिल है और इसका एसेट बेस ₹59 लाख करोड़ से अधिक है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST
LIC ने सरकार की झोली भरी, ₹12,207 करोड़ का डिविडेंड सौंपा; वित्त मंत्री को मिला चेक
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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