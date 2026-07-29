LIC ने सरकार की झोली भरी, ₹12,207 करोड़ का डिविडेंड सौंपा; वित्त मंत्री को मिला चेक

Big Boost for Govt : देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) ने केंद्र सरकार को ₹12,207.25 करोड़ का डिविडेंड सौंप दिया है. बुधवार को LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक आर दोराईस्वामी ने ये चेक केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा है.
ये राशि 27 जुलाई 2026 को आयोजित एलआईसी की वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों द्वारा मंजूर किए गए डिविडेंड में केंद्र सरकार के हिस्से का भुगतान है. चेक सौंपने के कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया के अलावा एलआईसी के प्रबंध निदेशक रत्नाकर पटनायक, आर चंदर और उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी जोनल मैनेजर एनएस राघव भी मौजूद रहे.
एलआईसी ने अपने बयान में कहा कि कंपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर चुकी है और भारतीय जीवन बीमा बाजार में अब भी अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है. 31 मार्च 2026 तक कंपनी का कुल एसेट बेस ₹59.03 लाख करोड़ रहा है.
एलआईसी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹10 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है. इसके लिए 25 जून 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी.
डिविडेंड से पहले एलआईसी ने जून 2026 में अपने इतिहास का पहला 1:1 बोनस शेयर इश्यू पूरा किया था. इसके तहत निवेशकों को प्रत्येक एक शेयर पर एक अतिरिक्त बोनस शेयर दिया गया.
मार्च 2026 तिमाही में LIC का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹23,420 करोड़ रहा. ये पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹19,013 करोड़ से अधिक है. वहीं, नेट प्रीमियम आय 11.6% बढ़कर ₹1.7 लाख करोड़ हो गई. कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 2.35% रहा, जबकि ग्रॉस NPA घटकर 1.21% पर आ गया. ये बेहतर एसेट क्वालिटी का संकेत है.
भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर 29 जुलाई को NSE पर ₹423.30 के लेवल पर बंद हुए. दिनभर के कारोबार में शेयर में 0.90% यानी ₹3.85 की गिरावट दर्ज की गई. शेयर ने ₹427.15 पर कारोबार की शुरुआत की और दिन के दौरान ₹427.65 के ऊपरी लेवल और ₹423.10 के निचले स्तर तक पहुंचा.