Advertisement
trendingNow13026497
Hindi Newsबिजनेस

LIC कल लॉन्च करेगी दो जबरदस्त नई स्कीमें, ग्राहकों को मिलेंगे ये खास फायदे!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, LIC का बीमा कवच एक प्योर रिस्क इंश्योरेंस स्कीम है. ये नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड है. इसका मकसद ज़िंदगी में अचानक आने वाली घटनाओं से फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIC कल लॉन्च करेगी दो जबरदस्त नई स्कीमें, ग्राहकों को मिलेंगे ये खास फायदे!

LIC New Insurance Products : देश की सबसे बड़ी इंश्‍योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ग्राहकों को तोहफा देने जा रही है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 3 दिसंबर 2025 से दो नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने वाली है. इस नए ऑफर में 'LIC का बीमा कवच' और LIC का प्रोटेक्शन प्लस शामिल है. ये दोनों प्रोडक्ट कल से देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे LIC के प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ेगी और मार्केट में इसकी मौजूदगी बढ़ेगी.

क्या हैं नए प्रोडक्ट्स?

LIC का बीमा कवच

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट्स के मुताबिक, LIC का बीमा कवच एक प्योर रिस्क इंश्योरेंस स्कीम है. ये नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड है. इसका मकसद ज़िंदगी में अचानक आने वाली घटनाओं से फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है. ये प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाया गया है और किसी के भविष्य को मजबूत करने का एक साफ तरीका बताता है.

LIC का प्रोटेक्शन प्लस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, LIC का प्रोटेक्शन प्लस एक सेविंग्स प्लान है. ये नॉन-पार्टिसिपेटिंग और लिंक्ड है, जिसे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस के लिए बनाया गया है. ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइफ कवरेज के फायदों को सेविंग्स पोटेंशियल के साथ मिलाता है. इसे खास तौर पर डोमेस्टिक मार्केट में लोगों और परिवारों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों फीचर्स देता है.

यह भी पढ़ें  : 200 गेट वाला सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म गिनने के लिए कम पड़ जाएंगी उंगलियां

LIC ने 14 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में डोमेस्टिक मार्केट के लिए दो नए प्रोडक्ट्स, LIC जन सुरक्षा और LIC बीमा लक्ष्मी, लाने की घोषणा की थी. ये अलग-अलग इंडिविजुअल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

LIC Q2 रिजल्ट

30 सितंबर, 2025 को खत्म हुई दूसरी तिमाही के लिए LIC ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर ₹10,098 करोड़ हो गया. जो पिछले साल इसी समय में ₹7,729 करोड़ था. तिमाही के लिए नेट प्रीमियम इनकम ₹1,26,930 करोड़ थी, ये पिछले साल इसी समय में ₹1,20,326 करोड़ से 5.5% अधिक है.

LIC शेयर का शेयर प्राइस

LIC का शेयर आज  BSE पर ₹883.65 पर फ्लैट बंद हुआ. स्टॉक ने ₹891 का इंट्राडे हाई और ₹882 प्रति शेयर का इंट्राडे लो छुआ है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

LIC New Insurance Products

Trending news

नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम