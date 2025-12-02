LIC कल लॉन्च करेगी दो जबरदस्त नई स्कीमें, ग्राहकों को मिलेंगे ये खास फायदे!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, LIC का बीमा कवच एक प्योर रिस्क इंश्योरेंस स्कीम है. ये नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड है. इसका मकसद ज़िंदगी में अचानक आने वाली घटनाओं से फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है.
Trending Photos
LIC New Insurance Products : देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ग्राहकों को तोहफा देने जा रही है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 3 दिसंबर 2025 से दो नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने वाली है. इस नए ऑफर में 'LIC का बीमा कवच' और LIC का प्रोटेक्शन प्लस शामिल है. ये दोनों प्रोडक्ट कल से देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे LIC के प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ेगी और मार्केट में इसकी मौजूदगी बढ़ेगी.
क्या हैं नए प्रोडक्ट्स?
LIC का बीमा कवच
रिपोर्ट्स के मुताबिक, LIC का बीमा कवच एक प्योर रिस्क इंश्योरेंस स्कीम है. ये नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड है. इसका मकसद ज़िंदगी में अचानक आने वाली घटनाओं से फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है. ये प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाया गया है और किसी के भविष्य को मजबूत करने का एक साफ तरीका बताता है.
LIC का प्रोटेक्शन प्लस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, LIC का प्रोटेक्शन प्लस एक सेविंग्स प्लान है. ये नॉन-पार्टिसिपेटिंग और लिंक्ड है, जिसे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस के लिए बनाया गया है. ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइफ कवरेज के फायदों को सेविंग्स पोटेंशियल के साथ मिलाता है. इसे खास तौर पर डोमेस्टिक मार्केट में लोगों और परिवारों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों फीचर्स देता है.
यह भी पढ़ें : 200 गेट वाला सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म गिनने के लिए कम पड़ जाएंगी उंगलियां
LIC ने 14 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में डोमेस्टिक मार्केट के लिए दो नए प्रोडक्ट्स, LIC जन सुरक्षा और LIC बीमा लक्ष्मी, लाने की घोषणा की थी. ये अलग-अलग इंडिविजुअल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.
LIC Q2 रिजल्ट
30 सितंबर, 2025 को खत्म हुई दूसरी तिमाही के लिए LIC ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर ₹10,098 करोड़ हो गया. जो पिछले साल इसी समय में ₹7,729 करोड़ था. तिमाही के लिए नेट प्रीमियम इनकम ₹1,26,930 करोड़ थी, ये पिछले साल इसी समय में ₹1,20,326 करोड़ से 5.5% अधिक है.
LIC शेयर का शेयर प्राइस
LIC का शेयर आज BSE पर ₹883.65 पर फ्लैट बंद हुआ. स्टॉक ने ₹891 का इंट्राडे हाई और ₹882 प्रति शेयर का इंट्राडे लो छुआ है.