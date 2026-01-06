Advertisement
LIC ने लॉन्च की धांसू पॉलिसी, एक बार निवेश, सालों तक फायदा, जान लीजिए पूरी डिटेल

LIC ने बताया कि ये प्रोडक्ट घरेलू बाजार के लिए डिजाइन किया गया है और गारंटीड फायदों के साथ ज़िंदगी भर फाइनेंशियल सुरक्षा देता है. हालांकि कंपनी ने इस स्कीम की डिटेल्स शेयर नहीं की हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:47 PM IST
Life Insurance Corporation of India : साल 2026 की शुरुआत में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने करोड़ों ग्राहकों को सौगात दी है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) जल्द ही 'जीवन उत्सव' नाम का एक सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करेगा. ये एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल सेविंग्स और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. 

इस दिन से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा नया प्लान 

LIC ने बताया, 'लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ये 12 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.' LIC ने बताया कि ये प्रोडक्ट घरेलू बाजार के लिए डिजाइन किया गया है और गारंटीड फायदों के साथ ज़िंदगी भर फाइनेंशियल सुरक्षा देता है. हालांकि कंपनी ने इस स्कीम की डिटेल्स शेयर नहीं की हैं. लेकिन उम्मीद है कि ये मोटे तौर पर LIC के पहले के 'जीवन उत्सव' प्लान जैसा ही होगा, जिसमें कई प्रीमियम देने होते हैं. इस नई पॉलिसी के तहत, पॉलिसीहोल्डर को सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होगा और ज़िंदगी भर कवरेज मिलेगा. यह एक नॉन-लिंक्ड प्लान है, इसलिए रिटर्न स्टॉक मार्केट से जुड़े नहीं हैं.

यह भी पढ़ें : LIC का सबसे फाड़ू प्‍लान, 4 साल तक भरो प्रीम‍ियम... फिर आपको मिलेंगे पूरे एक करोड़

 'जीवन उत्सव' सिंगल प्रीमियम प्लान

इसका मतलब है कि इस स्कीम में रिटर्न गारंटीड और फिक्स्ड हैं. LIC ने ये भी बताया कि यह प्लान नॉन-पार्टिसिपेटिंग है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई बोनस नहीं जोड़ा जाएगा. इस पॉलिसी के लाभार्थियों को सिर्फ सम एश्योर्ड (मुख्य कवरेज राशि) और पॉलिसी में बताए गए कोई अन्य गारंटीड फायदे मिलेंगे. LIC मल्टीपल प्रीमियम वाला जीवन उत्सव प्लान भी देता है. LIC का जीवन उत्सव एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल, सेविंग्स, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. ये प्लान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवारों को फाइनेंशियल सहायता और जीवित पॉलिसीधारकों के लिए चुने गए विकल्प के अनुसार रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के रूप में सर्वाइवल बेनिफिट देगा.

 जिंदगी भर कवरेज के लिए सिर्फ एक बार प्रीमियम 

नया 'जीवन उत्सव' सिंगल प्रीमियम प्लान भी इसी तरह की सुविधाओं वाला हो सकता है. ये पॉलिसीहोल्डर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवारों को फाइनेंशियल सहायता देगा. LIC ने अभी तक इस LIC स्कीम के लिए प्रीमियम की सही रेंज का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, इसकी कीमत अधिक हो सकती है क्योंकि इसमें जिंदगी भर के कवरेज के लिए सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होता है.

