Insurance Sector Growth: देश की लाइफ इंश्‍योरेंस इंडस्‍ट्री में फाइनेंश‍ियल ईयर 23-35 के दौरान कम्‍पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 14.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. फाइनेंश‍ियल सर्व‍िसेज आर्गेनाइजेशन पीएल कैपिटल ने एक रिपोर्ट में कहा कि इंड‍ियन इंश्‍योरेंस इंडस्‍ट्री ने पिछले दो दशकों (FY 2005-25) में 11 प्रतिशत की सीएजीआर (CAGR) से बढ़कर फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 में 1,203 अरब रुपये का हो गया है.

कंपनियों की इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पहुंच खत्‍म हो जाएगी

रिपोर्ट में बताया गया कि हाल ही में घोषित जीएसटी छूट से इंश्‍योरेंस इंडस्‍ट्री की अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा, निरंतरता बढ़ेगी और पैठ बढ़ेगी. इससे लॉन्‍ग टर्म ग्रोथ को मजबूती मिलेगी. हालांकि, इससे शॉर्ट टर्म प्रोफेट‍िब‍िल‍िटी संबंधी चुनौतियां बन सकती हैं, क्योंकि इंश्‍योरेंस कंपनियों की इनपुट टैक्स क्रेडिट तक पहुंच समाप्त हो जाएगी. हाल के दशकों में लगातार विस्तार के बावजूद, भारत में जीवन बीमा की पहुंच वैश्विक मानकों से काफी नीचे बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

देश में इंश्‍योरेंस डेंस‍िटी प्रति व्यक्ति मात्र 70 डॉलर रहा

इंश्‍योरेंस सेक्‍टर की वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, यह विकसित बाजारों के औसत 5.6 प्रतिशत से काफी कम है. इसी प्रकार, देश में इंश्‍योरेंस डेंस‍िटी प्रति व्यक्ति मात्र 70 डॉलर रहा, जबकि विकसित इकोनॉमी में यह 3,182 डॉलर था. रिपोर्ट में बताया गया कि यह इंटर इंडस्‍ट्री के लिए बहु-दशकीय अवसर को उजागर करता है, खासकर जब परिवार वित्तीय साधनों में अपनी बचत का अधिक हिस्सा आवंटित कर रहे हैं.

GDP के सालाना 10.5% की दर से बढ़ने का अनुमान

रिपोर्ट में कहा गया कि नॉमिनल जीडीपी के सालाना 10.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, साथ ही बढ़ती वित्तीय जागरूकता के साथ, जीवन बीमा भारत की घरेलू बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरेगा. रिपोर्ट के अनुसार, संरचनात्मक कारक जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव, बढ़ता मध्यम वर्ग और बढ़ती जीवन प्रत्याशा सुरक्षा और एनुअल प्रोडक्‍ट की मांग को बढ़ावा देंगे.

रिपोर्ट में इस बात पर जोर डाला गया कि ऐतिहासिक रूप से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) ने प्रोडक्‍ट मिश्रण में अपना दबदबा बनाए रखा है, जिसे शेयर बाजार में तेजी और आकर्षक कर लाभों का लाभ मिला है. हालांकि, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि ग्राहकों के नॉन-लिंक्ड विकल्पों की ओर रुझान बढ़ने के कारण यूलिप की हिस्सेदारी में नरमी आएगी. रिपोर्ट के अनुसार, ल‍िस्‍टेड इंश्‍योरेंस कंपनियों में यूलिप की हिस्सेदारी में इजाफा देखा गया.