PPF Account: पीपीएफ खाते में तुरंत कर लें ये काम, वरना सालों की मेहनत पर फिर सकता है पानी

PPF Interest Rate: केंद्र सरकार के जरिए लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं में कई ऐसी भी स्कीम है जिसके जरिए सरकार लोगों को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है. वहीं लंबी अवधि के लिए लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करने के इरादे से भी सरकार की ओर से कई स्कीम ऑफर की जा रही है. इन्हीं में से एक स्कीम Public Provident Fund (PPF) भी है. पीपीएफ के जरिए लोगों को लंबे समय के लिए बचत करने और निवेश करना का मौका मिलता है.

पीपीएफ योजना के तहत निवेशक एक साल में 500 रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट कर सकता है. वहीं एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये रुपये का निवेश इस योजना में किया जा सकता है. फिलहाल सरकार की ओर से इस योजना में 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है.

सरकार की इस योजना में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है. इस योजना में 15 साल के टेन्योर के लिए निवेश किया जा सकता है. वहीं 15 साल के बाद भी निवेश को जारी रखना है तो 5-5 साल के हिसाब से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. मैच्योरिटी अमाउंट की बात की जाए वह इंवेस्टमेंट पर निर्भर करता है.

वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में एक काम करना काफी जरूरी है और इसे तुरंत किया जाना चाहिए, वरना सालों की मेहतन पर भी पानी फिर सकता है. दरअसल, PPF अकाउंट के आधार कार्ड से भी लिंक किया जाना चाहिए. पीपीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किए जाने पर कई काम आसान हो जाएंगे.

- सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करें.

- इसके बाद Registration of Aadhaar Number in Internet Banking को चुनें.

- इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और Confirm पर क्लिक करें.

- इसके बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को चुनें, जिसे आप आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं.

- इसके बाद Inquiry पर क्लिक करें और चेक करें कि आपका आधार कार्ड पीपीएफ अकाउंट से लिंक हुआ है या नहीं.

