How To Link PAN and Aadhaar: आधार आपकी पहचान संबंधित कागजातों के लिए एक खास दस्तावेज है, वहीं पैन कार्ड इनकम टैक्स, सैलरी आदि के लिए जरूरी है. सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आखिरी डेट भी दे दी गई है. अगर आप इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:10 PM IST
Aadhaar Card Pan Card Link Last Date: आपकी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड की खास और बड़ी भूमिका होती है. एक तरह से यह कह सकते हैं कि देश में आधार आपकी पहचान का एक 'आधार' बन चुका है. वहीं, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है. इसका कारण यह भी है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी डेट करीब है. अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आखिरी डेट के बाद आपका पैन कार्ड बंद यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा. बीते दिनों UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया था.

अब आइए जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है और अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो कब से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन कैसे पैन को आधार से जोड़ सकते हैं.

31 दिसंबर पैन-आधार लिंक की आखिरी डेट

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी कर दिया गया है. इसके लिए आखिरी तारीख भी तय है. बीते दिनों UIDAI ने बताया था कि जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो वेलोग जल्द ही कर लें. अगर 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो एक जनवरी यानी नए साल के साथ ही आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा.  

करना पड़ सकता है द‍िक्‍कतों का सामना
पैन कार्ड बंद होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना, किसी नौकरी के लिए पैन का इस्तेमाल करना आदि शामिल है. इसके अलावा आप जहां भी पैन का इस्तेमाल किसी काम के लिए करेंगे तो वह इसके बंद हो जाने के बाद नहीं हो पाएगा और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे पैन को आधार से करें लिंक
> पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
> उसके बाद आप होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चुनें.
> अब इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर (वेरिफाइड) डालें.
> इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
> इस ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें.
> यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पैन कार्ड पहले से ही बंद है तो आपको इसके लिए 1000 रुपये देने होंगे.
> अब आप पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेट चेक करें. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

