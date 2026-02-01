Advertisement
Budget 2026 - Sasta Mehnga Live: क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं केंद्रीय बजट

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live: क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं केंद्रीय बजट

budget 2026 Cheaper Costlier Items live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार का आज बजट पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. इस बजट के पेश करते ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:50 AM IST
Budget 2026 - Sasta Mehnga Live: क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं केंद्रीय बजट
Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार का आज बजट पेश किया जा जा रहा है. वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. इस बजट के पेश करते ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दी हैं. आज रविवार सुबह 11 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही हैं. बजट पेश के साथ ही वह दुनिया की पहली एक ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गईं, जिन्होंने लगातार 9वीं बार किसी देश का बजट पेश किया हो. मोदी सरकार के इस बजट से लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है. 

01 February 2026
11:23 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: कैंसर और शुगर की दवाइयां सस्ती 

संसद में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कैंसर और डायबिटीज (शुगर) जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी. इससे हेल्थ सेक्टर के साथ आम लोगों को काफी राहत की खबर मिली है. मतलब कि लोगों और जरूरतमंदों को कैंसर और शुगर की दवाइयां सस्ती मिलेंगी. 

11:17 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक माना- वित्त मंत्री 

 संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है." उन्होंने आगे कहा कि साथ ही, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो. रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं. इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है.

11:07 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: लगातार विकास और कम महंगाई से पहचान - वित्त मंत्री 

संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है. यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं."

10:52 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates:महंगाई कम करने पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे देश की संसद के लोकसभा में बजट पेश कर दी हैं. इस समय वह अपना बजट भाषण पढ़ रही हैं. उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में महंगाई कम करने पर सरकार का जोर है. 

 

10:50 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: सिगरेट 2 से 8.50 रुपये तक महंगे

सिगरेट समेत तंबाकू और पान मसाला पर आज से 40 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगेगा. इससे अगर हर एक सिगरेट स्टिक की बात करें तो अनुमान है कि इनपर 2.05 रुपये से 8.50 रुपये प्रति स्टिक की रेट से टैक्स लगेगा.  

10:45 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: सिगरेट, पान मसाला हुए महंगे

आज से देश में तंबाकू के सामान महंगे हो गए हैं. जी हां, तंबाकू और सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स (उत्पाद शुल्क) लग रहा है. वहीं, पान मसाला पर भी आज से स्वास्थ्य उपकर लागू हो जाएगा. इन सामानों पर मौजूदा 28 फीसदी की जीएसटी बढ़कर 40 फीसदी हो जाएगी. सरकार ने इस बात की घोषणा पिछले साल दिवाली से पहले ही कर दी थी. तब इन सामानों पर अतिरिक्त 40 फीसदी का टैक्स लगाने की बात कही गई थी. 

10:41 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: 2025 में ये चीजें हुईं थी सस्ती

साल 2025 में वित मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया था. उसमें कई चीजें सस्ती हुईं थी. इनमें मोटर साइकिल, फ्रोजर फिश, ईवी व्हीक्ल्स, जिंक स्कैप, चमड़े से बने सामान, कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच, देश में बने कपड़े, मेडिकल सामान, कैंसर और लाइव सेविंग दवाइयां, कोबाल्ट पाऊडर, ईवी लिथियम बैटरी, लीथियम आयन बैटरी, मोबाइल फोन आदि.

 

10:30 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: क्या सस्ता होने की उम्मीद?

बजट के जानकार उम्मीद करते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में कई दवाइयों के सस्ते होने की उम्मीद है. जैसे पिछले बजट में कैंसर और लाइव सेविंग दवाएं सस्ती हुई थीं. मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टरों की मांग है कि सरकार बाहर से आ रही दवाओं पर टैक्स को कम करे. वहीं, देश में कई और भी दवाइयों के निर्माण बढ़ाने की मांग है ताकि बाहर से आ रही महंगी दवाइयां देश में ही बन जाएं और लोगों तक सस्ते में पहुंचे. पिछली बार मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सस्ते हुए थे. 

 

10:26 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: आजाद भारत में पहली बार रविवार को बजट

यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक और इतिहास रच रही हैं. जी हां, वे आज रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का बजट संसद भवन में रविवार को पेश किया जा रहा है. 

10:23 AM

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट

मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं।

budget 2026Union Budget 2026

