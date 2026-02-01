Budget 2026 - Sasta Mehnga Live: क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं केंद्रीय बजट

Budget 2026 - Sasta Mehnga Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार का आज बजट पेश किया जा जा रहा है. वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. इस बजट के पेश करते ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दी हैं. आज रविवार सुबह 11 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही हैं. बजट पेश के साथ ही वह दुनिया की पहली एक ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गईं, जिन्होंने लगातार 9वीं बार किसी देश का बजट पेश किया हो. मोदी सरकार के इस बजट से लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है.

