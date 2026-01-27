India Budget 2026 Expectations Live Updates: बजट से पहले आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के सदस्य अपनी-अपनी बात रखेंगे. इसके अगले दिन यानी 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो जागएी. इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश का आम बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है.
Union Budget 2026 Expectations LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मता सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में देश का आम बजट पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौंवा बजट होगा. बजट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कल यानी 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा और इसके दो चरण होंगे, पहला चरण 28 जनवरी 2026 से 13 फरवरी तक चलेगा. दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी. वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. इस बार के बजट में हर बार की तरह आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार पिछले साल की तरह इस बार भी टैक्स पेयर्स को राहत देगी? बजट से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ-
स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने की मांग
साल 2025 में पेश किये गए बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी थी. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया था. जानकारों की तरफ से इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने की मांग हो रही है. इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ज्यादा राहत देने की मांग की जा रही है.
लगातार नौंवी बार बजट पेश करने जा रही निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार नौंवी बार बजट पेश करने जा रही हैं. इस बार रविवार को बजट पेश होने के कारण इसे संसद के इतिहास में दुर्लभ मौका माना जा रहा है. इस बार बजट सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है, जब प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम’ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है.
आम सहमति बनाने पर फोकस
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 27 जनवरी को होने वाली ऑल पार्टी मीट सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में बुलाई है. इस दौरान सरकार का फोकस आम सहमति बनाने पर रहेगा.
सर्वदलीय बैठक आज
28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. यह बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी. इस दौरान सरकार और विपक्ष अपनी-अपनी बात रखेंगे.