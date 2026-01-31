Budget 2026 Expectations LIVE: इनकम टैक्स, सस्ता-महंगा, लोन से लेकर उद्योग तक...1 फरवरी को खुलेगा निर्मला ताई का पिटारा

Budget 2026 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी. बजट 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण के साथ देश का बहीखाता पेश करेंगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रूप में ये उनका लगातार नौवां बजट होगा. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार इतने बजट पेश करने वाली वे देश की इकलौती वित्त मंत्री हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट, MSME, महिलाओं, युवाओं, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर फोकस रहेगा. वित्त मंत्री बजट में हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगी.

बजट 2026 से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.....

