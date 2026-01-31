Budget 2026 Expectations LIVE: इनकम टैक्स, सस्ता-महंगा, लोन से लेकर उद्योग तक...1 फरवरी को खुलेगा निर्मला ताई का पिटारा

Trending Photos
Budget 2026 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी. बजट 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण के साथ देश का बहीखाता पेश करेंगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रूप में ये उनका लगातार नौवां बजट होगा. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार इतने बजट पेश करने वाली वे देश की इकलौती वित्त मंत्री हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट, MSME, महिलाओं, युवाओं, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर फोकस रहेगा. वित्त मंत्री बजट में हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगी.
Budegt 2026 Expectations: इस बार बजट में इन तीन सेक्टर पर रहेगा फोकस
निवेश मंत्रा के चीफ और जाने-माने एक्सपर्ट राजीव रंजन झा की माने तो इस बार बजट में फोकस तीन सबसे पर सबसे ज्यादा रहेगा. उन्होंने Zee न्यूज हिंदी के साथ बातचीत में बताया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME सेक्टर और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है.
Budget 2026 Expectaion: इस बार बजट में डिफेंस सेक्टर पर रहेगा सरकार का फोकस
Complete Circle Wealth के सीआईओ गुरमीत चड्ढा ने जी बिजनेस के साथ बात करते हुए कहा कि इस बार बजट में कुछ ज्यादा नहीं हैं. जिस तरह से मौजूद जियो-पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, उस में उम्मीद है कि बजट में सरकार का फोकस डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा होगा. सरकार इस सेक्टर पर बड़े ऐलान कर सकती है. सरकार का फोकस कैपेक्स पर रहेगा.
Budget 2026 Expectations: बजट में सोने-चांदी पर क्या असर हो सकता है ?
बजट में सरकार सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती तक इसकी कीमतों में थोड़ा राहत दे सकती है. इंपोर्ट ड्यूटी में राहत मिल सकता है, हालांकि जानकार मानते हैं कि इसमें बड़े बदलाव की संभावना बेहद कम है.
Budget 2026 Expectations : बजट कब, कहां, कैसे देख सकते हैं ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी. बजट भाषणा से पहले वो वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी. बजट भाषण 11 बजे से शुरू होगा. आप इसे संसद टीवी, दूरदर्शन पर देख सकते हैं. आप हिंदी में बजट भाषणा Zee न्यूज पर लाइव देख और पढ़ सकते हैं.