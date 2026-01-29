Budget 2026 Expectations Live Updates: बजट सत्र की शुरुआत राष्‍ट्रपत‍ि के अभ‍िभाषण से संसद में 28 जनवरी से हो चुकी है. बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मु ने दोनों सदनों को संबोध‍ित क‍िया. 29 जनवरी को व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉम‍िक सर्वे 2025-26 को पेश करेंगी. हर बार बजट से एक द‍िन पहले ही इकोनॉम‍िक सर्वे (Economic Survey) पेश क‍िया जाता है. लेक‍िन इस बार इसे बजट से तीन द‍िन पहले 29 जनवरी को पेश क‍िया जा रहा है. 1 फरवरी (रव‍िवार) के द‍िन व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण लगातार नौंवी बार बजट पेश करेंगी. यहां हम आपको बजट से जुड़े हर छोटी-बड़ी अपडेट आपको देंगे. क‍िसी भी अपडेट के लि‍ए बने रह‍िए जी न्‍यूज के साथ-

