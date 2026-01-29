बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद में 28 जनवरी से हो चुकी है. बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दोनों सदनों को संबोधित किया. 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को पेश करेंगी.
Budget 2026 Expectations Live Updates: बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद में 28 जनवरी से हो चुकी है. बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दोनों सदनों को संबोधित किया. 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को पेश करेंगी. हर बार बजट से एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाता है. लेकिन इस बार इसे बजट से तीन दिन पहले 29 जनवरी को पेश किया जा रहा है. 1 फरवरी (रविवार) के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौंवी बार बजट पेश करेंगी. यहां हम आपको बजट से जुड़े हर छोटी-बड़ी अपडेट आपको देंगे. किसी भी अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ-
Budget 2026: 1 फरवरी को शेयर बाजार में होगी ट्रेडिंग
इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश का बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. रविवार को बजट आने के कारण इस बार 1 फरवरी को देश के शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग होगी. हालांकि शनिवार के दिन बाजार पहले की ही तरह बंद रहेगा.
बजट सत्र के दो चरण
Budget 2026: 28 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दो चरण होंगे. पहला सत्र 13 फरवरी तक रहेगा. दूसरा सत्र 9 मार्च से 2 अप्रैल तक रहेगा. इस दौरान 30 बैठक होने की उम्मीद की जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बार लगातार नौंवी बार संसद में बजट पेश किया जा रहा है.
देश की फाइनेंशियल हेल्थ का लेखा-जोखा
इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से तैयार किया जाता है और इसे वित्त मंत्री पेश करेंगी. आर्थिक सर्वेक्षण देश की इकोनॉमी का 'रिपोर्ट कार्ड' होता है, जिसमें पिछले साल की परफॉर्मेंस, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जॉब्स, सेक्टर्स और आने वाले साल के आउटलुक की डिटेल होती है.