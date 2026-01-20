Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट, इस बार मोदी सरकार से लोगों को क्या हैं उम्मीदें

Union Budget 2026 LIVE: देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लोकसभा में बजट पेश करेंगी.
Union Budget 2026 LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. संसद के लोकसभा में इसे सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. इस बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. मोदी सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला यह लगातार नौंवा बजट है. मोदी सरकार के इस बजट से देश के नागरिकों को काफी सारी उम्मीदे हैं. चाहें आम हों या खास, सभी लोगों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए कई सारे बड़े ऐलान की संभावनाएं है. रेलवे से लेकर शिक्षा तक, हेल्थ से लेकर सुरक्षा तक और नौकरी से लेकर कई सरकारी योजनाओं समेत अन्य चीजों तक, बजट को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है. अगर हम साल 2025-26 के बजट की बात करें तो यह कुल 50 लाख 65 हजार 345 करोड़ रुपये (करीब 50.65 लाख करोड़ रुपये) का था. इसमें कुल पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) 11,21,090 करोड़ रुपये (करीब 11.21 लाख करोड़ रुपये) का था.
राष्ट्रपति का अभिभाषण
बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से होगा. प्रेसिडेंट मुर्मु 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. बजट से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण एक परंपरा रही है, जो दशकों से चल आ रही है. इस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य को लेकर कई सारी चीजें को भाषण में बताया जाता है.
बजट सत्र
देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. बजट सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक होगा. बजट सत्र का दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक का होगा.