Budget 2026 Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत, रविवार को वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बहीखाता

Budget Live Update in Hindi: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. सुबह 10 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र का बिगुल बज जाएगा. इससे बाद 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी. इससे पहले सत्र के शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' और मतदाता सूची के एसआईआर पर चर्चा की मांग, हालांकि सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया.

