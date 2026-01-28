Budget 2026 Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत, रविवार को वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बहीखाता

Budget 2026 Live Update: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है.
Budget Live Update in Hindi: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. सुबह 10 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र का बिगुल बज जाएगा. इससे बाद 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी. इससे पहले सत्र के शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' और मतदाता सूची के एसआईआर पर चर्चा की मांग, हालांकि सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया.
Budget 2026: मौजूदा वक्त में देश की विकास दर 7.4% बनी हुई है, लेकिन वैश्विक तौर पर अनिश्चितता का दौर है. जियो पॉलिटिक्स टेंशन के बीच इस बात का बजट खास होने की उम्मीद है.
Budget 2026-27: ये बजट वित्त मंत्री का लगातार नौवां बजट होगा. ऐसा करने वाली वो भारत की पहली वित्त मंत्री होंगी.यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा.
Budget 2026: 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (Economic Survey) पेश किया जाएगा, इस बार बजट से 3 दिन पहले ये सर्वे रिपोर्ट आ रही है.
Budget 2026: आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बजट सत्र के शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करेंगे. 11 बजे से दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन शुरू होगा.
Budget 2026: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र आज 28 जनवरी से शुरू हो रहा है जो 2 अप्रैल तक चलेगा. इस सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान 30 बैठक होने की उम्मीद है.