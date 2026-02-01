Advertisement
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर

Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर

Union Budget 2026 Live Updates: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, पल-पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे इसी पेज के साथ बने रहते हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:05 AM IST
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
LIVE Blog

Nirmala Sitharaman Budget 2026 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करेंगी. यह एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट होगा. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी, जो लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भी भारत अपने प्रगति के पथ पर चल रहा है.

संसद का मौजूदा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है. इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. उसके बाद नौ मार्च से दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी. तय कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र दो अप्रैल को समाप्त होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह करीब 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी. बजट को आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें, यहां हम आपको आपके काम हर बात बताएंगे. 

01 February 2026
07:05 AM

BUDGET 2026 LIVE UDPATES: बजट इतिहास से जुड़ी खास बातें

06:43 AM

BUDGET LIVE 2026

आज सुबह 10.15 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, जिसमें आम बजट को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बजट पेश किए जाने की जानकारी देंगी. लोकसभा में पूरा बजट भाषण पढ़ने के कुछ देर बाद बजट को राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा. संसद का मौजूदा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है. इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. उसके बाद नौ मार्च से दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी. तय कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र दो अप्रैल को समाप्त होगा.

06:38 AM

BUDGET 2026 LIVE: बजट 2026 में रक्षा, पूंजीगत खर्च और बुनियादी ढांचे पर रहेगा फोकस

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार बजट में रक्षा, बुनियादी ढांचा, पूंजीगत खर्च (कैपेक्स), बिजली क्षेत्र और किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ ही सामाजिक कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश होगी. नीति निर्धारकों के सामने विकास को आगे बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दोहरी चुनौती होगी, खासकर तब जब दुनिया भर में हालात अनिश्चित बने हुए हैं.

 

06:38 AM

आज खरीदे हुए शेयर आज ही नहीं बेच पाएंगे

  • आज T+0 सेटलमेंट (सेम-डे सेटलमेंट) उपलब्ध नहीं है, यानी आज खरीदे गए शेयर आज ही नहीं बेचे जा सकते.

  • शुक्रवार (30 जनवरी) को जो शेयर खरीदे थे, उन्हें भी आज नहीं बेच सकते, वे सोमवार को ही बिकेंगे.

06:34 AM

शेयर बाजार के खुलने और बंद होने का समय

आज 1 फरवरी 2026, Union Budget 2026 के दिन भारत में शेयर बाजार खुले हैं (भले ही आज रविवार यानी साप्ताहिक छुट्टी हो). NSE और BSE दोनों ने विशेष लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा है ताकि बजट के दौरान निवेशक बाज़ार में तुरंत कार्रवाई कर सकें.

  • आज के ट्रेडिंग का समय (सोमवार जैसे ही):

  • प्री-ओपन सेशन: सुबह 9:00–9:08

  • सामान्य ट्रेडिंग: सुबह 9:15–3:30 तक

  • कुछ सत्र के बाद पोस्‍ट-क्लोज़िंग भी चलता है जैसे 3:40-4:00 तक (NSE सर्कुलर के अनुसार)

06:24 AM

मिडिल क्लास को क्या उम्मीदें

पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ना मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख सालाना कमाई पर 0 टैक्स की बात कही थी. यही ऐलान पिछले साल का सबसे बड़ा ऐलान समझा गया, हालांकि इस बार यह दायरा बढ़ना मुश्किल है, जबकि कुछ लोग अभी-भी इस कैटेगरी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. 

