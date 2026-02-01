Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर

Nirmala Sitharaman Budget 2026 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करेंगी. यह एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट होगा. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी, जो लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भी भारत अपने प्रगति के पथ पर चल रहा है.

संसद का मौजूदा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है. इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. उसके बाद नौ मार्च से दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी. तय कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र दो अप्रैल को समाप्त होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह करीब 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी. बजट को आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें, यहां हम आपको आपके काम हर बात बताएंगे.